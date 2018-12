Friluftsliv: Penge til tre fynske initiativer i det fri

Friluftsrådets bestyrelse har nemlig valgt at støtte tre lokale projekter: Stand up paddling-aktiviteter på Ærø, vinterfriluftsliv for den nystartede og meget populære spejdergruppe på Strynø og hængekøjer til overnatning i skovens træer på Nordfyn.



Fælles for alle projekterne er, at de bliver skabt af lokale, frivillige ildsjæle, der brænder for at skabe nye muligheder for at opleve naturen.

- De frivillige kræfter ude omkring i landet har en helt særlig rolle i samfundet - og i friluftslivet. De er med til at binde lokalsamfundene tættere sammen og sætter nye ting i gang hele tiden. Vi synes, deres projekter er værd at støtte, så endnu flere danskere får mulighed for at bruge naturen og få nye, gode oplevelser ude i det fri, siger Jan Ejlsted, der er direktør for Friluftsrådet.

Søg igen til februar

Der bliver uddelt Udlodningsmidler til Friluftsliv flere gange om året. Næste ansøgningsfrist er 1. februar, hvor der kan søges tilskud inden for fire forskellige temaer.



De støttede friluftsprojekter:

Strynø: DDS Strynø Gruppe modtager 35.000 kroner i tilskud til friluftsaktiviteter om vinteren for den nystartede og meget populære spejdergruppe. Blandt andet skal der investeres i et stort telt med brændeovn, der kan bruges i al slags vejr.

Ærø: Den nystartede forening Ærø SUP modtager 45.000 kroner til stand up paddling-udstyr, , særligt for øens børn og unge.

Nordfyn: 1. Otterup DDS-gruppe modtager 20.000 kroner til hængekøjer til overnatning i det fri for teenage-spejdere og deres kammerater. Hængekøjerne skal blandt andet bruges til arrangementet "Lyt til skoven".