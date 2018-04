Pengestøtte til to fynske kommuner: Skal puste nyt liv i dem

Byer i yderområder skal være endnu mere attraktive, lyder det fra Realdania, som er klar med økonomisk støtte til blandt andet Assens og Rudkøbing.

De to fynske byer Assens og Rudkøbing kan se frem til en økonomisk håndsrækning fra fonden Realdania til at udvikle deres hovedbyer. I alt er der 11 kommuner landet over der får del i pengene.

Det oplyser Realdania, efter at første ansøgningsrunde til projektet "Hovedbyer på forkant" er afsluttet.

Kommunerne, der alle er beliggende i yderområder, modtager hver mellem 300.000 kroner og otte millioner kroner.

Pengene skal bruges til at udarbejde strategiske planer for bymidterne i hovedbyerne.

- Bymidten i hovedbyerne er under pres. Handel udgør en stadig mindre del af gågadens liv, og der er ikke noget der tyder på, at den tendens vil ændre sig, siger projektchef i Realdania Björn Emil Härtel Jensen i en pressemeddelelse.

- Spørgsmålet er så, hvis ikke handel kan sikre liv i bymidten, hvad kan og skal så? Det spørgsmål vil vi sammen med - i første omgang - 11 byer og kommuner forsøge at finde svar på, siger han.

De 11 byer, der modtager støtte til udviklingsarbejdet, er Aabybro, Hobro, Thisted, Varde, Odder, Haderslev, Aabenraa, Assens, Rudkøbing, Kalundborg og Vordingborg.

Penge skal støtte

Konkret får kommunerne støtte til at udarbejde strategiske planer for deres bymidter.

Planerne skal vise vejen for at skabe nyt liv og aktivitet i gågader og øvrige handelsgader.

Nogle kommuner vil for eksempel arbejde med at binde handelsområder, den historiske bykerne og eventuelle havneområder bedre sammen.

Vordingborg modtager som den eneste kommune støtte til et konkret, fysisk projekt.

Det er en omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring.

Realdania har afsat i alt 73 millioner kroner til kampagnen, og senere på året gennemføres endnu en ansøgningsrunde.