Pengestrøm: Dit friluftsliv har fået en indsprøjtning

Fynske friluftsprojekter har fået over en million kroner fra Friluftsrådet. Blandt andet skal der etableres en sauna, laves et vandeksperimentarium og skabes integration gennem cykling.

De fynske naturelskere og øernes gæster kan se frem til endnu bedre muligheder for at nyde naturen og dyrke friluftslivet.

Friluftsrådet har nemlig tildelt penge til etablering af en række projekter.

Således har foreningen Cykeltutten i Svendborg fået tilskud til projektet "Integration gennem natur". Foreningen har fået 40.000 kroner og vil gennem projektet introducere flygtninge til at cykle i naturen.

I Hesselager har borgerne fået 50.000 kroner i støtte til en handikapvenlig badebro, der også vil være til gavn for kajakroere og krabbefiskeri for børn.

Og på Tåsinge har Dampskibsbadet i Troense Havn fået 30.000 kroner til at etablere en sauna og til at sikre trapperne til havet, så der kan bades året rundt.

Sekscifrede tilskud

Desuden har Assens Kommune fået tilskud til etablering af et grønt område i Tommerup. Her skal der blandt andet etableres bålhytte, vandeksperimentarium, broer og bænke. Tilskuddet er her 100.000 kroner.

På Langeland er der givet 130.000 kroner til et aktivitets- og naturformidlingsområde i Ørstedparken i Rudkøbing.

Og så er der ikke mindst givet 800.000 kroner til et udviklingsprojekt, som skal fremme borgerne i Svendborg Kommunes sundhed og livskvalitet gennem brug af naturen.

Projektet skal være et alternativ til de traditionelle træningsforløb i kommunens sundhedshus for borgere med kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, KOL, kræft og diabetes.

I alt er der givet 2,3 millioner til 15 friluftsprojekter i Region Syddanmark.