Pengestrøm til nedlagt motorfabrik i Marstal

Bevillingen på Finansloven er et skulderklap til det maritime iværksætterhus Motorfabrikken Marstal i Marstal på Ærø, lyder der fra initiativtagerne.

- Med finanslovbevillingen viser folketingspolitikerne, at de også tror på os. Og at vi kan gøre en positiv forskel for Det Blå Danmark. Det er en stor tillidserklæring og blåstempling af projektet, som vi er stolte af og vil gøre vores yderste for at leve op til, siger fabriksejer Julie Skaar fra Motorfabrikken Marstal i en pressemeddelelse fra Ærø Kommune.

Motorfabrikken Marstal blev grundlagt i 1934 og har indtil begyndelsen af 1990’erne produceret den velrenommerede Marstal Motor.

Derefter stod fabrikken stod tom, indtil Lone Søndergård, Nina Rydahl Andersen og Julie Skaar i 2017 købte den.

Innovativt maritimt iværksætterhus

Fabrikken skal nu forvandles til et innovativt maritimt iværksætterhus.

Motorfabrikken Marstal skal være en autentisk og teknologisk nyskabende maritim platform, der skal være med til at danne netværk i Det Blå Danmark.

- Det her er en vitaminindsprøjtning til Det Blå Danmark. Der er stor opbakning til Motorfabrikken Marstal fra både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige. Vi har fået mange betydningsfulde samarbejdspartnere, en professionel bestyrelse og støtte fra en række fonde, siger fabriksejer, Julie Skaar, Motorfabrikken Marstal.

Lang skibstradition

På Ærø er der skibsbyggere, skibsværfter, skibselektronik-virksomheder, Marstal Navigationsskole, Blå HF, fiskere, skibsreddere, sømænd og en lang række håndværk og virksomheder relateret til de maritime erhverv.

Derudover et Ærø et meget besøgt mål for lystsejlere fra ind- og udland.

- Ærø kører sig nu yderligere i stilling som et internationalt maritimt mekka. Motorfabrikken er en innovativ frontrunner for maritim iværksætteri. Finanslovsbevillingen har maritimt fremsyn og stor ros for det, siger direktør, Chris Hammeken, Ærø Turist- og Erhvervsforening.

