Gasolin-veteran starter forfra med ny musik: - Pensionsalderen for rockmusikere er ikke-eksisterende

Rocken brager løs i det lille lokale, som danner rammen om den fynske pladebutik Moby Disc i Odense. Bag trommerne sidder Gasolin-legenden Søren Berlev.

Trods sine 68 år og et langt liv i musikbranchen, som startede med Gasolin, er Søren Berlev nu startet forfra. Med et nyt band og med ny musik.

- Ja, hvad fa'en har jeg egentlig gang i, siger Søren Berlev med et stort grin.

- Jeg tror, at pensionsalderen for rockmusikere er tæt på ikke-eksisterende. Så længe man har et rimeligt helbred, og så længe man kan stå op og har nogle gode ideer, så er der ingen grund til at stoppe, siger Søren Berlev.

Jeg kan ikke løbe fra, at Gasolin er en del af mit DNA. Og det har jeg det ok med Søren Berlev

Rock-legendens nye band hedder Berlev's Rock 'n' Roll Hotel. Aldersmæssigt spænder bandet fra den yngste på 23 år til veteranen Berlev, der har rundet 68 år.

Musikken er ikke moderne, og ekkoet fra 1970'erne og Gasolin går tydeligt igennem.

- Jeg kan ikke løbe fra, at Gasolin er en del af mit DNA. Og det har jeg det ok med. Det her er noget andet, men der er nogle røde tråde tilbage, også musikalsk. Der er nogle ting, hvor man tænker, at det kunne vi måske også have lavet i Gas', siger Søren Berlev.

Gasolin i bagagen

Det splinternye band lægger ikke skjul på, at det er rundet af 70´ernes rockscene, og at Gasolin er med i bagagen, især når det gælder trommerne.

Men musikken blender sig samtidig ind i moderne melodisk syrerock anno 2018. Alle numre er skrevet af Søren Berlev.

- Nogle af numrene er gamle, andre har jeg skrevet for nylig. Men alle er nogle, jeg har skrevet løbende i tiden efter Gasolin. I stedet for at det ligger og samler støv på en hylde, så ville jeg hellere gøre noget ud af det for en gangs skyld.

Fredag bliver det nye musikprojekt præsenteret i Odense. Der er godt nok overhovedet ikke plads til Søren Berlevs store trommesæt i den lille pladebutik Moby Disc, men bandet insisterer alligevel på at give et par numre på et mindre trommesæt mellem pladereolerne.

- Der er ikke særlig mange i dag, der der spiller rock´n´roll lige ud af landevejen. Vi prøver ikke at lyde som fortiden, men vi har fundet vores egen lyd og stil, siger forsanger Esben Hegelund.

Sjælden fan

Den gamle Gasolin-trommeslager har samlet et nyt band omkring sig med unge folk. Bandet har fået navnet Berlev´s Rock´n´Roll Hotel, og består udover Søren Berlev selv af forsanger Esben Hegelund (søn af Mogens Hegelund fra det fynske pigtrådsorkester "The Baronets", red.), guitarist Erik Winther og bassist Søren Fjalland.

Søren Berlevs nye album er indspillet i Sweet Silence Studios, som tilbage i 1970´erne åbnede med Gasolin som det allerførste orkester i studiet.

Det nye band har allerede fået rosende omtale, og det er ikke fra hvem som helst. Ekstra Bladets kontroversielle anmelder, Thomas Treo, har i en anmeldelse af Berlev´s Rock´n´Roll Hotels album, You can make it, givet bandet fire stjerner ud af seks.

Det sker ikke hver dag.

I sin anmeldelse slagter Treo, der er kendt som en hård og ubarmhjertig anmelder, Søren Berlevs soloprojekt fra 2008, inden han deler masser af roser ud til det nye med ord som 'genfødt, forfriskende og dynamisk', inden han runder anmeldelsen af med:

'Berlev er stærkt tilbage. Det var Sørens'.

