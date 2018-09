Perfect! Ed Sheeran spiller i Odense

Hans sange er set flere milliarder gange på Youtube, og hans koncerter bliver udsolgt på minutter. Så det er en eftertragtet verdensstjerne, som 43.000 nu kan opleve live i Tusindårsskoven i Odense den 28. juli næste år.

Læs også Anmelderrost thriller filmatiseres på Fyn

Det bliver Ed Sheerans største danske koncert til dato, og samtidig bliver det den største enkeltstående koncert i Tusindårsskoven nogensinde. Da Volbeat gav koncert i den fynske skov, var det foran 35.000 mennesker.

Det er et scoop for Ed Sheeran-fans og et scoop for Odense Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense

- Da muligheden for at få at lov til at lave en dansk koncert med Ed Sheeran opstod, var det helt naturligt for os at foreslå Tusindårsskoven og Odense som hjem for hans største danske koncert nogensinde, siger talsmand John Fogde og fortsætter:

- Vi har fra Tinderbox virkelig gode erfaringer med at præsentere verdensnavne som Rammstein og Depeche Mode i de flotte omgivelser i godt samarbejde med Odense Kommune. Så når verdens største popstjerne til juli går på scenen i Odense, bliver det med garanti et show, der får skoven til at se flottere ud end nogensinde før.

Han skriver smukke historier

Den 27-årige singer-songwriter Ed Sheeran er manden bag hits som "Thinking Out Loud", "Perfect" og "Shape of You". Og ifølge kommentarerne på Youtube, så skriver Ed Sheeran ikke bare sange - han skriver historier - smukke historier.

"Ed Sheeran doesn’t write songs...he writes stories, beautiful stories ❤️"

Ed Sheeran – Perfect Symphony feat. Andrea Bocelli [Live at Wembley Stadium]

Koncerten i Odense er en del af Ed Sheerans store Divide-turné, hvor han også blandt andet besøger Frankrig, Portugal, Rusland og Finland.

- Det er et scoop for Ed Sheeran-fans og et scoop for Odense, at Odense med et koncertområde som Tusindårsskoven kan tiltrække en musiker af Ed Sheerans kaliber. Han er et etableret verdensnavn, og jeg er virkelig glad for, at dygtige folk har kunnet trække ham hertil. Odense har udviklet sig til en rigtig stærk musikby med en etableret festival, store koncerter og en levende musikscene, og jeg har store forventninger til, at Ed Sheeran vil give os en fabelagtig oplevelse, lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Læs også Galleri: Tinderbox runder af

Salget af billetter til alle koncerterne sættes i gang klokken 11 den 27. september. Og at dømme efter reaktionerne på TV 2/Fyns Facebookside, så er der mange, der gerne vil have fingrene i billetterne.

For at forhindre billethajer og udnyttelse af fans bliver alle billetter gjort personlige. Du kan se mere om det på ticketmaster.dk

Fakta om Ed Sheeran Edward Christopher Sheeran er født 17. februar 1991 i England

Han er 1.73 meter høj

Han udsendte sit debutalbum "+" i 2011, som blev solgt i over 10 millioner eksemplarer.

I 2014 kom det andet album "x", der indeholdt kæmpehittet Thinking out loud. Albummet indtog førstepladsen på albumhitlister verden over.

Det er solgt i over 16 millioner eksemplarer. Og Ed Sheeran har modtaget over 90 internationale platinplader for "x".

Sidste år var han den mest streamede artist og bedst sælgende globale artist.

Det var også sidste år, at det tredje album ”÷” (divide) udkom.

Han har vundet et hav af priser: Fire Grammy-statuetter, fem Brit Awards, seks Billboard Awards, fem GAFFA-priser og mange andre. Se mere