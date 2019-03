Fyns bedste underviser: Pernille blev rørt til tårer af sine elever

- Hun er uden tvivl den bedste underviser, vi har haft gennem vores skoleliv.

Sådan beskriver Josephine Grønbech Gitfredsen sin underviser på Social- og Sundhedsskolen Fyn Pernille Paludan.

Og det er ikke uden grund. Siden starten af januar har elever fra videregående uddannelser fra Fyn kunnet nominere deres underviser som Fyns bedste, og herefter har en jury bestående af fire fagfolk fundet én vinder.

Vinderen blev Pernille Paludan, som onsdag blev overrasket af sine elever med konfetti og et diplom.

- Jeg er simpelthen så taknemmelig og stolt, siger Pernille Paludan.

Unikt samarbejde mellem elever og lærer

Ifølge Pernille Paludan kan hun dog ikke selv tage al æren for prisen.

- Jeg var ingenting uden mine elever - det er et samarbejde. Som jeg tit siger til dem, så lærer de mig lige så meget, som jeg lærer dem. Jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde, siger hun.

Hun gør altid én glad, og man kan altid komme til hende, hvis der er et eller andet Josephine Grønbech Gitfredsen, elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn

Men Pernille Paludans elever holder fast i, at det er hende, som er en ener.

- Hver morgen giver hun os den bedste energi. Hun smitter os med sit smil, og det er bare dejligt, siger Line Marie Rasmussen, der er én af de elever, som har nomineret Pernille Paludan.

- Hun gør altid én glad, og man kan altid komme til hende, hvis der er et eller andet, siger Josephine Grønbech Gitfredsen.

Enigt dommerpanel

Det var en enig jury, som valgte Pernille Paludan som Fyns bedste underviser. De lagde blandt andet vægt på, at hun engagerer sig i sine elever både i og uden for skolen.

- Vi har valgt Pernille Paludan, SOSU skolen Odense City, som Fyns bedste underviser. Det gør vi på baggrund af flere indstillinger. Disse lagde blandt andet vægt på, at hun kigger på klassen samt den enkle elevs behov i og uden for klasselokalet. Hun hjælper sine elever med eksamensangst og giver dem mod og tro på, at de kankomme igennem det. Hendes elever fremhæver desuden, at hun altid er smilende og glad, lyder det fra juryen, lyder det fra juryen.