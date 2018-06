Kvinde dræbt i Svendborg: To er anholdt

Der blev fredag aften begået et mord i en udlejningsejendom på hjørnet af Sankt Jørgens Vej og Kirkegårdsvej i Svendborg.

En 32-årige kvinde og en 44-årig mand er anholdt og sigtet for drab.

Fredag klokken 21.44 fik Fyns Politi en anmeldelse om, at der befandt sig en livløs kvinde på Sankt Jørgens Vej 13 i Svendborg.

Udover den livløse kvinde traf politiet den 32-årige kvinde og den 44-årige mand på adressen.

De to er afhørt i løbet af natten, men Fyns Politi ønsker ikke at komme ind på hverken motiv eller de nærmere omstændigheder omkring drabet.

Politiet oplyser dog, at efterforskningen tegner et billede af, at der tidligere på dagen har været drikkelag på adressen. Og noget tyder på, at kvinden er dræbt.

Trods genoplivningsforsøg lykkedes det ikke at redde den livløse kvinde, der kort efter blev erklæret for død.

Et vidne fortæller til TV 2/Fyn, at gerningsstedet er en udlejningsejendom på hjørnet af Sankt Jørgens Vej og Kirkegårdsvej.

Vidnet fortæller desuden, at området var spærret helt af, at og alle blev bedt om at identificere sig.

Kvinden og manden bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense klokken 11.00.

Der er ikke taget stilling til, om fremstillingen sker for åbne eller lukkede døre.

Afdødes nærmeste pårørende er endnu ikke underrettet.

