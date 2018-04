Person påkørt: Fynske regionaltog indstillet

Der kører ikke regionaltog mellem Odense og Svendborg og Odense og Fredericia efter påkørsel af en person. Togbusser er tilkaldt.

Der kører ikke tog mellem Odense og Svendborg.

Det oplyser DSB på Twitter.

Togene er stoppet på grund af en personpåkørsel vest for Banegården - der hvor jernbanerne kører under Middelfartvej.

DSB oplyser på Twitter, at der er indsat togbusser mellem Odense og Svendborg samt mellem Odense og Fredericia.

Vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, vurderer dog, at togene vil begynde at køre igen ved 16.30-tiden, og oplyser samtidig, at hovedsporet er åbent, men at togene skal passere påkørselsstedet langsomt.

- Der er en rustvogn på vej, og en forsigtig vurdering er, at banen er åben igen om cirka en halv time, sagde Thomas Bentsen klokken 15.50.

Politiet modtog anmeldelsen om personpåkørslen klokken 14.47, og Thomas Bentsen oplyser, at det er en mand, der er blevet påkørt, og at manden er død. Desuden tyder alt på, at manden har begået selvmord.

Påkørslen påvirker også togdriften på hovedsporet hen over Fyn. DSB lader intercitytogene passere langsomt, men regionaltogene er indstillet.

Togbusser i stedet for tog mellem Odense St. og Svendborg St. samt mellem Odense St. og Fredericia St.



