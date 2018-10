Gerningsmand på fri fod: 28-årig mand ramt af skud i Vollsmose

En 28-årig mand er blevet ramt af skud i Fyrreparken i Odense-bydelen Vollsmose. Han er uden for livsfare, oplyser politiet ved 16.30-tiden.

Den 28-årige mand er blevet skudt i en lejlighed i Fyrreparken. Manden blev efterfølgende kørt til behandling på Odense Universitetshospital for skudsår i maven og den ene arm.

Politiet har endnu ikke klarlagt, hvad der var motivet til skudepisoden, men umiddelbart tyder det ikke på, at der er tale om en banderelateret hændelse.

Gerningsmand på fri fod

Ved 16.30-tiden var politiet fortsat massivt til stede i Odense-bydelen. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

Politiet bekræfter over for TV 2/Fyn, at der også har været betjente til stede ved Odense Universitetshospital.

Den sårede mand er blevet opereret på Odense Universitetshospital og er uden for livsfare. Politiet har ikke yderligere oplysninger om hans tilstand.

Politiet var også til stede på skadestuen. Foto: Flemming Ellegaard

Fyns Politi modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 13.38 via alarmcentralen.

Politiet har spærret området omkring lejligheden af mandag eftermiddag. Foto: Ken Petersen

