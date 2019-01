Stor kollegaopbakning til Nyborg-rektor: - Personangreb er helt urimelige

Syv fynske rektorkolleger udtrykker nu deres støtte til rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, som de mener bliver udsat for personlige angreb og trusler af DF-politikerne.

Det skal stoppe, skriver de syv i en fælles udmelding.

Henrik Vestergaard Stokholm har mødt heftig kritik fra flere medlemmer af Dansk Folkeparti i sagen om de to udviste somaliske piger, der har fået lov til at fortsætte på Nyborg Gymnasium.

Når man truer folk med 'hvis jeg kunne, så ville jeg fyre dig', som Martin Henriksen gjorde på P1, eller som Carsten Kudsk stiller tvivlsspørgsmål ved det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Nyborg Gymnasium, så er det gået for vidt Christian Alnor, rektor, Middelfart Gymnasium

"Som kolleger til rektor ved Nyborg Gymnasium kan vi kun støtte, at alle børn har ret til undervisning, og vi tager skarpt afstand fra de personlige angreb, der i løbet af debatten er blevet rettet mod Henrik Vestergaard Stokholm. De hører ikke til i en saglig debat," skriver de syv rektorer blandt andet i en mail til TV 2/Fyn.

Rektor på Middelfart Gymnasium, Christian Alnor, er en af de syv rektorer. Han kalder det 'helt urimeligt', at Dansk Folkeparti med hans ord truer en embedsmand, fordi han laver noget, som de er uenige i, men som ikke er ulovligt.

- Det, der er så grimt, er, at de (blandt andre DF'erne Alex Ahrendtsen, Martin Henriksen og Carsten Kudsk, red.) ikke forholder sig til, hvad sagen handler om. I stedet angriber de Henrik Vestergaard Stokholm som person og anklager ham for at have en politisk agenda. Når man truer folk med 'hvis jeg kunne, så ville jeg fyre dig', som Martin Henriksen gjorde på P1, eller som Carsten Kudsk stiller tvivlsspørgsmål ved det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Nyborg Gymnasium, så er det gået for vidt, siger Christian Alnor til TV 2/Fyn.

Rektor-opbakning Syv rektorer udtrykker støtte og opbakning til Henrik Vestergard Stokholm: Jesper Vildbrad, rektor på Svendborg Gymnasium Lone Bjørndal Thomsen, rektor på Odense Katedralskole Carsten Claussen, rektor på Tornbjerg Gymnasium Søren Hvarregaard, rektor Midtfyns Gymnasium Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium Christian Alnor, rektor på Middelfart Gymnasium Se mere

Politisk plat

Søndag aften mødtes Henrik Vestergaard Stokholm og Carsten Kudsk (DF) til debat på TV 2/Fyn, og her var der ingen tegn på, at rektoren har tænkt sig at rette ind efter kritikken. Han mener i stedet, at Carsten Kudsk og hans kolleger udnytter sagen politisk.

- Jeg er ked af, at der bliver spillet politisk plat på den her sag. Det handler om nogle børn, der ikke kommer i skole, og dem vil jeg gerne hjælpe, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Carsten Kudsk mener omvendt, at Henrik Vestergaard Stokholm misbruger sin stilling som rektor ved at lade pigerne fortsætte på gymnasiet.

- Når man begynder at agere i forhold til den politiske diskussion, så er man det, jeg kalder politiker, siger Carsten Kudsk.

Kræver ordentlig behandling

Selv om DF'eren anerkender, at Henrik Vestergaard Stokholm ikke bryder loven, mener han alligevel, at rektoren handler politisk og misbruger sin stilling som rektor.

Og netop det er én af de ting, som falder Christian Alnor og de seks øvrige rektorer for brystet.

- Henrik Vestergaard Stokholm gør jo intet ulovligt. Tværtimod har han jo fået opbakning fra Undervisningsministeriet. Det er helt urimeligt at true en embedsmand, fordi han laver noget, som man er uenig i, men som ikke er ulovligt. Han har brug for noget opbakning, og vi synes ikke, det er en ordentlig behandling, han får. Det vil vi gerne protestere imod, siger Middelfart-rektoren.

Han peger blandt andet på, at Carsten Kudsk i debatten på TV 2/Fyn stiller spørgsmålstegn ved kommunens fremtidige samarbejde med Nyborg Gymnasium.

- Konsekvensen af sagen bliver, at hvis der kommer et eller andet i forhold til borgmesteren, så skal jeg sætte mig ned og sige 'hvordan kan rektoren misbruge det her på den forkerte måde', siger Carsten Kudsk blandt andet undervejs i debatten.

Christian Alnor frygter derfor, at hele situationen kan ende med at få konsekvenser for uddannelsesniveauet i Nyborg Kommune.

- I sidste ende kunne det jo føre til, at kommunen kun vil samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvis Carsten Kudsk synes, at Henrik Vestergaard Stokholm og Nyborg Gymnasium ikke laver noget, som han er politisk uenig i. Og det er ikke godt. Det skal jo handle om uddannelsespolitik og hvad der er bedst for unge mennesker i Nyborg Kommune. Og så nytter det jo ikke noget at blande alle mulige andre sager ind i det. Jeg ville være træt af det, hvis det var sådan i Middelfart Kommune. Vi skal jo samarbejde om sagen, siger Christian Alnor.

Gentager beskyldning

Den bekymring forstår Carsten Kudsk faktisk godt. Han fortæller, at han fremover vil have den her sag i baghovedet, når han skal samarbejde med Henrik Vestergaard Stokholm.

- Jeg undrer mig over, at rektoren, som embedsmand og ikke som privatperson, går i pressen med den her sag, siger Carsten Kudsk til TV 2/Fyn.

Han mener, at det er Henrik Vestergaard Stokholms ageren i pressen og på sociale medier, der har fået sagen til at eskalere.

- Jeg vil fremover kigge på tingene med en politisk vinkel og sige 'kan det misbruges' - og kan vi risikere at ende i pressen med alt muligt, fordi Henrik Vestergaard Stokholm har en politisk agenda. Jeg er bange for, hvis vi kommer med en god ide, at det hele så ender i pressen, hvis rektoren ikke synes, at det er en god idé, siger Carsten Kudsk.

DF'eren, der sidder i byrådet og er viceborgmester i Nyborg Kommune, understreger, at han har et godt samarbejde med Henrik Vestergaard Stokholm i kommunens Udvalg for grøn omstilling, og at han synes, Stokholm er en dygtig rektor.

- Men hvis alle embedsmænd handler og regerer politisk, så skrider det, siger Carsten Kudsk.