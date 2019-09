Efter stor politiaktion: To personer sigtes for besiddelse af våben og narkotika

Opdatering: De to personer er ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet til den 11. oktober for våben- og narkohandel. De seks øvrige anholdte i sagen vil blive fremstillet i grundlovsforhør lørdag ved Retten i Odense.

Efter en storstilet politiaktion fredag morgen er to mænd blevet fremstillet i grundlovsforhør i Odense, hvor de er sigtet for henholdsvis våbenbesiddelse og narkotika.

Det fremgår af sigtelsen, som blev læst op inden grundlovsforhøret, hvor TV 2/Fyns reporter var til stede. Resten af grundlovsforhøret foregår for lukkede døre.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, men der er tale to mænd - den ene fra 1984 og den anden fra 1997. De to mænd blev anholdt klokken 06.25 og 07.42 fredag morgen.

Sigtes for våbenbesiddelse og narkotika

Den ældste af de to mænd er sigtet for at have et våbenlager i en industribygning i Årslev i fællesskab med medgerningsmænd. På adressen er der fundet 40 pistoler og ammunition - heriblandt 13 pistoler af modellen Glock 25 med ti kilo ammunition. Derudover er han sigtet for at have været i besiddelse af 100 gram kokain og 400 gram amfetamin med henblik på videresalg.

Den yngste mand er sigtet for, at der fundet to pistoler i hans bil med tilhørende lyddæmpere ved fredagens ransagninger på Fyn.

Derudover er begge mændene sigtet for at have været i besiddelse af i alt 20 kilo amfetamin.

Begge mænd nægter sig skyldige i sigtelserne.

14 personer anholdt på Fyn

De to mænd blev anholdt i forbindelse med flere ransagninger på Fyn natten til fredag og tidligt fredag morgen. I alt blev 14 personer anholdt under aktionen.

Tidligere fredag talte TV 2/Fyn med senioranklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst, SEØ, som er anklager i sagen.

Inden grundlovsforhøret kunne han ikke udtale sig i detaljer om sagen, men bekræftede at det drejer sig om skydevåben og narkotika.

- Det handler om to mænd, der er blevet anholdt på Fyn i morges - og meget mere kan jeg ikke sige lige nu, sagde Lasse Biehl fredag formiddag.