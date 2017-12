Peter Rahbæk Juel vil samarbejde med Venstre

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel er klar til en ny periode og ser gode muligheder for et bredt samarbejde, når valgkampen efter nytår er kommet lidt på afstand.

Når Peter Rahæk Juel møder ind på borgmesterkontoret lige efter nytår, vil han som noget af det første indlede en række drøftelser med de forskellige partier i byrådet.

- Jeg har øre og øjne åbne for partier, der gerne vil være med til at løse de udfordringer, vi står over for i Odense, siger Peter Rahbæk Juel, der dermed ikke udelukker et bredt samarbejde, der også inkluderer Venstre

- Jeg vil godt bruge noget tid på en række samtaler med de parlamentariske ledere for de forskellige partier for at finde ud af, hvor de står ovenpå valget. Jeg er meget lydhør og vil gerne finde ud af, hvad de vil for at finde et grundlag, vi kan arbejde videre på i den kommende periode, fortæller han.

Skarp kontrast mellem rød og blå

I interviewet ser borgmesteren tilbage på en hård valgkamp, hvor fronterne ellers var trukket skarpt op mellem rød og blå blok.

- Det var valgkamp, som i høj grad handlede om velfærdsprocenten og politiske uenigheder, og det er jo fair nok, siger Peter Rahbæk Juel.

Velfærdsprocenten er først fuldt indfaset næste år. Er det et ultimatum, at blå blok skal være med til at stemme for de sidste 0,2 procentpoint for at komme med i et budgetforlig?

- Vi (rød blok, red.) har en aftale om, at vi skal op på en procentpoint, og det er udgangspunktet, når vi går ind i en forhandling. Men jeg har øjne og ører åbne over for de partier, der gerne vil være med til at løse de udfordringer, vi står over for i Odense.

Hvad vil du gerne have opnået, når du i 2021 skal gøre status over din valgperiode?

- Et af de områder, hvor der virkelig kommer til at ske noget er på robot- og droneområdet. Jeg mener, vi skal have en ambition om, at Odense skal være den bedste robotklynge i hele verden. Vi skal turde at have meget store ambitioner. Her ligger der samtidig mange muligheder for at skabe blivende arbejdspladser. Jeg tror, at vi kommer til at se en by, hvor krise var noget, vi snakkede om for fire år siden.