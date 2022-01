Fund af PFOS i fynsk oksekød: Dræn, vandløb og jordbund skal analyseres

Her er Vandcenter Syd og kommunen gået sammen om at få klarhed over forureningen af miljøgiften PFOS, og om hvorvidt det har spredt sig til arealer uden for vandcentrets grund.

- Vi går faktisk allerede i gang med at tage analyserne her i næste uge, og så forventer jeg, at der vil foreligge nogle resultater inden for næste halvanden til to måneder, siger Andreas Bassett, der er driftschef for Vandcenter Syd, til TV 2 Fyn.