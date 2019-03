Pianist: Det værste er, når flygelet pludselig begynder at trille

Der er mange skrækscenarier for en pianist: En tangent der sidder fast, en streng der sidder fast eller det værste: At flygelet pludselig begynder at rulle. Ole Kiilerich, TV 2/Fyns medkommentator, musikformidler Ole Kiilerich, har prøvet det hele.

- Den klassiske som pianist er, at man sidder og spiller, og så finder man ud, at hjulene ikke er låst, og så begynder klaveret at rulle, mens man spiller. Og så skal man flytte med sammen med stolen. Det er meget stort, sådan et flygel, og man kan godt være bange for, hvor det ruller hen. Så prøver man at bremse det, mens man spiller, siger Ole Kiilerich.

- Jeg har prøvet at sprænge en streng, hvor vi måtte stoppe og og lave en interimistisk lappeløsning. Så bliver man hylet ud af den, det er ikke så fedt, siger Ole Killerich.

Én dag uden drama - foreløbigt

Men foreløbigt har denne anden dag af konkurrencen ikke budt på dramatiske scenarier. Hvorvidt den uheldige klarinettist, der torsdag fandt en sprække i sin klarinet, går videre i konkurrencenn på trods af uheldet, ja, det kommer for en dag klokken 19 fredag aften, når juryen kommer med deres første afgørelse.

