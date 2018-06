Piger forment adgang hos OB: - Vi passer på vores spillere

Mandag eftermiddag ville Ann-Sophie Porsmose Christensens seksårige datter sammen med en håndfuld veninder begynde til fodbold i Ådalen. Men efter sommerferien er pigerne ikke velkomne hos OB.

Ann-Sophie Porsmose Christensens seksårige datter havde snøret fodboldstøvlerne og var klar til at træning mandag eftermiddag.

Både hun og den håndfuld veninder, hun havde slæbt med, måtte træne med mandag og onsdag, men efter sommerferien kan de ikke længere spille på OBs græs i Ådalen.

OB satser nemlig ikke på pigefodbold, fordi man ikke har ressourcerne, lyder begrundelsen fra OBs mikrokonsulent Kenneth Franco.

Det undrer Ann-Sophie Porsmose Christensen, der havde håbet, at pigerne kunne spille på et mix-hold.

- De møder jo omklædt, så hvad er det for ekstra ressourcer, der skal til for at have en pige på holdet? Rent fysisk kan jeg slet ikke få øje på, hvilket belæg der er for, at de ikke kan spille sammen, når de er seks, syv eller otte år gamle, siger hun til TV 2/Fyn.

- Uheldigt signal

Kenneth Franco bød selv pigerne velkommen til træningen mandag og forklarede, at når sommerferien rinder ud, skal pigerne flytte over i en af klubberne, der satser på pigefodbold.

Det gør blandt andre Næsby, Dalum, Tarup-Paarup og Marienlyst.

Pigerne er velkomne i OB indtil otteårsalderen, men OB foreslår, at pigerne begynder i en af de andre klubber fra start af.

- Vi kan ikke tilbyde dem ordentlige træningsforhold, som drenge får, fordi vi ikke har trænere til pigerne. Da det er svært nok at finde trænere til vores egne drenge, er det svært at forstå, hvor vi skulle finde trænerne til pigerne. Det er ikke, fordi vi ikke kan inkludere dem, men vi går også rigtig meget op i at passe på spillerne, vi har, forklarer Kenneth Franco til TV 2/Fyn.

Ann-Sophie Porsmose Christensen mener, at OB sender et forkert signal ved at udelukke piger fra træningen, og i Porsmose Christensen hjemmet, får det konsekvenser.

- Jeg synes, det er sådan et uheldigt signal at sende udadtil, at piger ikke er velkomne dernede, siger fodboldmoren.

Sammen med den tidligere OB-spiller Michael Porsmose Christensen (tidligere Michael Larsen) har hun to døtre og en søn, men ingen af dem kommer fremover til at spille fodbold i Ådalen.

Kenneth Franco forstår godt Ann-Sophie Porsmose Christensens frustration.

- Det er meget nemt for mig at sætte mig ind i, hvor svært det kan være at acceptere, at man siger nej til piger, og så får forståelsen af, at drenge er bedre. Det er ikke derfor. Det er, fordi vi ikke har ressourcerne til at optage piger, uddyber han.

Ifølge mikrokonsulenten får OB dagligt henvendelser om pigefodbold, og klubben vil derfor overveje at oprette pigehold, når træningsfaciliteterne udvides.