Pink hår og ingen øjenbryn i en god sags tjeneste

Med opfordring fra kunder har værtshuset Vognhjulet doneret et kæmpebeløb på en helt unik måde.

Værtshuset Vognhjulet har indsamlet et kæmpe beløb til kræftramte børn og unge på Odense Universitetshospital.

Indsamlingen blev arrangeret på baggrund af anmodninger fra en del af Vognhjulets kunder, som primært er ansat ved selskaberne Mercury Engineering og MTM Engineering.

- Jeg modtog en forespørgsel fra en kundegruppe på mit værtshus, som spurgte, om jeg ville stille plads og mine øvrige faciliteter til rådighed for en indsamling til fordel for kræftramte børn, og selvfølgelig sagde jeg straks ja, siger Michael Grods fra Vognhjulet, som ligger i Skibhuskvarteret i Odense.

En hårfin indsamling

Forberedelserne til indsamlingen startede allerede i januar, og for at promovere indsamlingen valgte en kunde ved navn Noel Ogrady at lade sit hår og skæg vokse frem til indsamlingens afholdelse i slutningen af april.

- Han gjorde det for at gøre reklame for indsamlingen. Så når nogle spurgte ham; 'Skal du ikke snart klippes eller barberes, så kunne han sige, at han først gjorde det på indsamlingsdagen', fortæller Michael Grods.

Noel Ogrady fik farvede sit hår pink før indsamlingen til de kræftramte børn og unge Foto: Vognhjulet

Men under eventdagen gik det vildere for sig.

Frisøren Kjertil Nielsen fra Salon Avantgarde på Skibhusvej, som skulle klippe Noel Ogrady, forslog nemlig at efterlade ham med en hanekam i farven pink for at indsamle yderligere penge.

Dermed fik Noel Ogrady en helt ny frisure, men kreativiteten stoppede ikke der. Efter sin nye frisure tilbød Noel Ogrady at droppe sine øjenbryn for 1.500 kroner.

Så det var både en sjov og anderledes Noel Ogrady, der bidrog til indsamlingen.

- Det var ret sjovt, og straks var der en iblandt deltagerne, der rejste sig og råbte: 'Det vil jeg gerne donere!', fortæller Michael Grods.

Andre initiativer

Annes Smørrebrød på Skibhusvej havde sponsoreret en kæmpe portion kartoffelsalat med frikadeller, som blev solgt på dagen i mindre portioner til den pris, den enkelte ønskede at betale, hvor beløbet naturligvis gik til indsamlingen.

Vognhjulet sponsorerede yderligere fem kroner for hvert solgte produkt hele dagen og natten.

Om aftenen var der livekoncert, hvor blandt andet Neil Hayes spillede. Hatten gik rundt, og flere penge blev samlet ind.

Overrækkelsen af indsamlingen

Resultatet af indsamlingen var på næsten 45.000 kroner.

- Det er ikke beløbet, der er afgørende for succesen. Havde vi kun indsamlet 5.000 kroner, ville det være godt alligevel. Jeg er super stolt af, at vi nåede så høj op. Det er helt utroligt som mine kunder støtter op om den her indsamling. Jeg håber at pengene vil skabe glæde og gøre en lille positiv forskel for de sygdomsramte børn og unge, siger Michael Grods.

Beløbet vil blive udleveret til OUH af repræsentanter for Mercury og MTM Engineering samt Vognhjulets ejer Michael Grods torsdag den 19. juli klokken 10.30 på H.C. Andersen Børnehospital.

Resultatet af indsamlingen gav næsten 45.000 kroner. Foto: Vognhjulet