Pjækkeri: Tinderbox kræver 300 kroner af sine frivillige

Hvis du vil være frivillig til Tinderbox, skal du betale et depositum på 300 kroner, når du melder dig til.

Frivillige på Tinderbox får en gratis festivalbillet som betaling, men den fynske musikfestival oplever, at en del af de frivillige alligvel ikke dukker op til deres vagter.

Derfor indfører Tinderbox et obligatorisk depositum for alle frivillige, skriver DR.

- Det er frustrerende for os, når de frivillige ikke dukker op til deres vagter, men det er endnu mere frustrerende for de andre frivillige, som så pludselig står og mangler en mand på deres vagt, og så skal til at løbe endnu stærkere. Det er dem, vi gerne vil forsøge at hjælpe med det her tiltag, siger John Fogde, der er pressechef for Tinderbox, til DR.

Får pengene retur

De frivillige skal fremover betale 300 kroner, når de melder sig til som frivillig.

Hvis de møder op til alle deres vagter, får de pengene retur.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven fra den 28. til 30. juni. Her kan både betalende gæster og de cirka 3.000 frivillige glæde sig til blandt andre Depeche Mode, Alanis Morissette, Jack White og Tiësto.