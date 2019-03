Larsen-plade rives væk: Pladebutik holdt midnatsåben for nyt Kim Larsen-album

Den afdøde nationalskjald Kim Larsens sidste album udkom klokken 00.01 fredag.

Pladebutikken Recordpusher, der ligger blot 200 meter fra Kim Larsens gamle lejlighed centralt i Odense, holdt ekstraordinært åbent fra klokken 00.01 sent torsdag aften, fordi Kim Larsens "Sange fra Første Sal" udkom.

Oprindeligt var det planen, at offentliggørelsen først skulle ske ved midnat, altså natten til fredag, men nyheden slap ud, og så offentliggjorde Warner Music den posthume Larsen-udgivelse torsdag aften.

Recordpusher har vidst, at pladen ville udkomme siden lørdag, og ejer Bo Ellegaard havde planlagt at åbne allerede klokken 06.00 fredag, men fordi nyheden om udgivelsen var sluppet ud, valgte han at åbne for salget allerede ved midnat.

Bo Ellegaard havde bestilt 300 vinyler og 25 cd’er til butikken, og efter cirka tre kvarter var der solgt 100 LP’er og alle cd’erne.

Albummet blev indspillet over foråret og sommeren 2018, og på albummet figurerer blandt andre sønnen Hjalmer og Jørn Ørn, der var Larsens manager.

Trioen pryder coveret, hvor billedet er taget af Kim Larsens hustru, Liselotte Kløvborg.

