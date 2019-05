Plakaterne må hænge to en halv uge efter valget

Europaparlamentsvalget bliver afholdt søndag den 26. maj, og folketingsvalget ligger kort tid efter på grundlovsdag den 5. juni.

Læs også Valgplakater fjernet: Fynsk kandidat melder det til politiet

Normalt vil det sige, at plakaterne, der er blevet sat op i forbindelse med europaparlamentsvalget, skal pilles ned før plakaterne, der repræsenterer kandidaterne til folketingsvalget.

Men Odense Kommune har vurderet, at det giver mest mening, at alle plakater kan pilles ned samtidigt. Plakaterne skal pilles ned senest den 13. juni klokken 23.59, hvilket er to en halv uge mere end normalt for EP-plakaternes vedkommende.

Læs også Svagtseende Søren støder ind i ulovligt hængende valgplakater: - Det er et stort problem

Plakaterne til EP-valget skal ikke hænge til den 13. juni. Partierne er velkomne til at tage deres valgplakater ned, så snart europaparlamentsvalget er overstået, men de har altså mulighed for at pille alle plakater ned samtidig.