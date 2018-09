Plakatkrig i Kerteminde før afgørende sluseafstemning

De næste to uger skal 900 jordejere i Kerteminde afgøre, om de vil sige ja til en sluse, der kan forhindre oversvømmelser. Utilfredse borgere varmer op ved at klistre plakater op i byen.

Statuen Amanda svøbt ind i kulørte bånd og valgplakater med opfordring til at stemme nej. Sådan har Kerteminde set ud siden i fredags, hvor en gruppe utilfredse borgere i Kerteminde pyntede byen op for at varme op til afstemningen om et omstridt sluseprojekt.

- Vi ønsker at gøre alle opmærksom på manglen på dialog og demokrati om sluseprojektet. Kommunen har bestemt, hvad vi skal stemme om, og bruger nu for første gang nogensinde kystbeskyttelsesloven på en måde, hvorpå den har meget vidtrækkende konsekvenser for en gruppe borgere, siger Iben Høj, der er med i Arbejdsgruppen for et Ansvarligt Sluseprojekt.

De ansvarlige politikere kan dog ikke genkende Arbejdsgruppens udlægning.

- Kommunen er gået ind i sluseprojektet efter henvendelse fra en række borgere, og der har løbende været partsinddragelse og høringssvar. Så jeg bliver en smule trist, når en gruppe hævder, at sluseprojektet er udemokratisk, siger Jesper Hempler (SF), der er formand for udvalget for Miljø, Natur og Teknik i Kerteminde Kommune.

Sluseprojektet i Kerteminde går ud på at forhindre, at de mest lavtliggende huse bliver oversvømmet ved stormflod og ekstrem højvande.

Tre nedsænkede klapper i havneindløbet til Kerteminde og en række diger og højvandsmure skal sikre, at 900 lodsejere bliver sikret mod oversvømmelser, selvom vandstanden stiger op til 2,2 meter over normal vandstand.

De fleste i Kerteminde er enige om, at kystsikringen er en god ide, men der er store uenigheder om, hvem der skal betale regningen på omkring 50 millioner kroner.

Slusen skal forhindre oversvømmelser ved stormflod og højvande

Ifølge en såkaldt partsfordelingsmodel, der udregner, hvad lodsejerne skal betale, i forhold til hvor udsatte de er for oversvømmelser, kommer en grundejer i gennemsnit til at betale 40-50.000 kroner over 45 år. Realdania har indvilget i at skyde 14,5 millioner kroner ind i projektet.

- Det er ikke de 50.000 kroner over 45 år, der er problemet. Men vi opfordrer de 900 berørte lodsejere til at stemme nej til kommunens forslag, fordi vi bliver bygherre og dermed får det økonomiske ansvar for et millionprojekt, som ingen ved om lykkes, eller om der sker uheld undervejs, som vi så hæfter for, siger Iben Høj.

Ifølge formanden for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget er det økonomiske ansvar for de 900 grundejere dog begrænset.

- Byrådet har besluttet, at der er et loft for hvad borgerne kan komme til at betale. Det gælder både for anlægsudgifterne og de løbende driftsudgifter. Hvis udgifterne bliver større end forventet, så er det kommunen, der skal betale, siger Jesper Hempler.

I fredags gik Arbejdsgruppen for et Ansvarligt Sluseprojekt i aktion for at gøre opmærksom på sin holdning til afstemningen. Flere statuer i byen blev viklet ind i kulørte bånd, og der blev klistret valgplakater op, der opfordrer borgerne til at stemme nej.

Men Kerteminde Kommune vil ikke acceptere aktionen fra Arbejdsgruppen og har i en mail oplyst, at både kulørte bånd og de 100 plakater vil blive fjernet i løbet af mandag.

- Det er jo meget enkelt, at det kræver en tilladelse at sætte plakater op, og det er kun cirkus, der får den slags tilladelser, siger Jesper Hempler.

Men den udlægning giver arbejdsgruppen ikke meget for.

- Loven siger, at man gerne må sætte plakater op, når der skal være valg eller folkeafstemninger, så derfor mener vi, at opsætningen er fuld lovlig, siger Iben Høj.

Mandag aften bliver den kommende valghandling for alvor skudt i gang, når kommunen inviterer til informationsmøde om sluseprojektet og den kommende afstemning.