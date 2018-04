Fortsæt arbejdet: Plejefamilier skal sikres mere stabilitet

Plejefamilierne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have større økonomisk stabilitet. Det skal en ny vederlagsmodel sørge for.

I et års tid har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune og plejeforældre arbejdet på en ny vederlagsmodel for kommunens omkring 170 plejefamilier.

Den nye model skal give større økonomisk stabilitet til plejefamilierne. Det er kommunens Opvækst- og Læringsudvalg, der står bag forslaget.

I første omgang var arbejdsgruppens forslag i offentlig høring, og det er på baggrund af høringssvarene, at Opvækst- og Læringsudvalget nu sender den nye model til behandling på kommunalbestyrelsens møde i midten af maj.

Fremgang i trivsel skal ikke koste

Den nye model skal, foruden den økonomiske stabilitet, også give plejefamilierne større grund til at fortsætte deres arbejde. I dag falder plejeforældrernes vederlag, hvis der er fremgang i et plejebarns trivsel.

- Det skal naturligvis være økonomisk attraktivt for vores plejeforældre, at deres plejebarn gennemgår en positiv udvikling. Derfor ønsker vi fremover ikke at regulere i indkomsten fra år til år, hvis et plejebarn får et mindre behov for støtte, siger Kim Aas Christensen, der er formand for Faaborg-Midtfyn Kommunes Opvækst- og Læringsudvalg.

I dag får en plejefamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemsnitligt omkring 450.000 kroner årligt.

Hvis den nye model godkendes af kommunalbestyrelsen, så vil den træde i kraft fra årsskiftet.

Læs også Ny borgmester: Faaborg Midtfyn skal have fokus på trivsel efter ledelseskrisen