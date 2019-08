Mystik om velfærdsdebat: Pludselig forsvandt 134 kritiske kommentarer fra kommunens Facebook-side

Odense Byråd med Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen vil gerne have inspiration og gode forslag til, hvordan kommunen kan sikre velfærden de kommende år.

Borgerne er derfor blevet bedt om at komme med input, blandt andet på kommunens egen Facebook-side, ligesom der den kommende tid inviteres til borgermøder.

Men nu er en del af den debat, som kommunen selv har rejst på det sociale medie, pludselig lukket ned og fjernet.

- Det synes jeg er meget mærkeligt, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K), som nu vil have en forklaring.

Kritisk kommentar

Tommy Hummelmose gik selv ind i den nu forsvunde debat søndag formiddag.

- Jeg reagerede på opslaget, fordi embedsværket her lagde op til en afstemning om højere eller lavere skat. Hvis man synes godt om skattestigninger, kunne man trykke på en glad smiley. Hvis ikke, man synes godt om skattestigninger, kunne man trykke på en fnysende og vred smiley.

Det originale opslag, der fik Tommy Hummelmose til at reagere.

Tommy Hummelmoses kommentar til det oprindelige opslag.

- Det synes jeg var manipulerende, siger Tommy Hummelmose til TV 2/Fyn, som derfor skrev følgende kommentar til opslaget:

- Som medlem af byrådet i Odense bakker jeg ikke op om denne type opslag på Facebook. Opslaget betragter jeg som manipulerende socialdemokratisk markedsføring, skrev Tommy Hummelmose.

Opslaget slettet

Senere på søndagen finder Tommy Hummelmose tilfældigvis ud af, at kommunen nu har rettet i det oprindelige opslag, så det fremstod mere neutralt.

- Noget tyder på, at kommunen er klar over, at opslaget er langt over stregen. Desværre gør kommunen end ikke opmærksom på, at der rent faktisk var tale om et helt nyt opslag.

Det rettede opslag på Odense Kommunes Facebook-side.

- Min kommentar er jo skrevet med henvisning til det oprindelige opslag. Når man så går ind og laver et nyt opslag, kommer min kommentar til at indgå i en forkert kontekst. Kommunen burde have gjort opmærksom på, at der var redigeret i det oprindelige opslag. Den samme følelse må de mange andre, der har kommenteret det oprindelige opslag, sidde tilbage med siger Tommy Hummelmose.

Michael Bruhn Frederiksen, som er chef for strategi og kommunikation i borgmesterforvaltningen, kan godt følge kritikken fra Tommy Hummelmose. Han erkender, at der kan være behov for, at kommunen fremover gør det mere tydeligt, hvis der ændres i et opslag, som brugerne har kommenteret på.

- Vi lærer hele tiden og tager kritikken til os, siger Michael Bruhn Frederiksen til TV 2/Fyn.

Ny overraskelse

Tommy Hummelmose fik sig imidlertid en ny overraskelse, da han mandag formiddag igen var inde på kommunens Facebook-side.

- Her til morgen finder jeg så ud af, at det redigerede opslag med den efterfølgende debat med 134 overvejende kritiske kommentarer var væk - pist væk. Var det ikke meningen, at borgerne skulle involveres i debatten, spørger han?

Michael Bruhn Frederiksen kan godt forstå, at Tommy Hummelmose undrer sig. Men afviser at kommunen har lukket debatten, fordi der var kritiske kommentarer.

- Vi har ikke slettet opslaget, og vi vil virkelig gerne have en forklaring på, hvorfor det er forsvundet. Tilsyneladende er det fjernet af Facebook, siger Michael Bruhn Frederiksen.

- Vi har i dag henvendt os til Facebook. Vi vil gerne have svar på, hvorfor det blev slettet? Kørte debatten af sporet? Var det blevet anmeldt af en bruger? Vi håber at få svar og få opslaget og debatten tilbage på kommunens Facebook-side, siger Michael Bruhn Frederiksen.

Spørgsmål til stadsdirektøren

Tommy Hummelmose finder hele forløbet mærkværdigt, og vil nu have stadsdirektør Stefan Birkebjerg til at svare på en række spørgsmål.

- Jeg synes, at der er behov for at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Hvem står bag opslaget? Hvem har givet instruksen? Hvem har godkendt opslaget? Hvorfor forsvandt opslaget?

- Jeg har stillet mange spørgsmål, fordi der er brug for at få sagen fuldt belyst, siger Tommy Hummelmose, som understreger, at han ikke er ude efter embedsmændene.

- Jeg vil bare gerne have sagen undersøgt, så vi kan få luften renset og fjerne enhver mistanke om, at der er embedsmænd, som udsættes for politisk pression, siger Tommy Hummelmose.