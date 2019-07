Efterlyst siden middag: 84-årige Oluf fundet i god behold

Opdatering Fyns Politi oplyser til TV 2/Fyn, at den 84-årige mand er fundet i god behold. Han er blevet fundet i en majsmark i nærheden af hjemmet, hvor han var faldet. Politiet havde fået et praj af en rytter, der mente at have hørt noget fra marken.

Politet efterlyser den 84-årige mand Oluf, der har forladt sin bopæl i Faaborg.

Manden var iført blå jakke og beige bukser, da han i morges omkring klokken ni forlod sit hjem. Han bor på Bjerne Langgyde ved Dyreborg.

Politiet har ikke nogen formodninger om, hvilken retning han kan være gået i.

- Der har været en indsatsleder derude, og man har ledt i det omkringliggende marker. Der har også været en del beboere ude at leder, siger Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Han fortæller, at den 84-årige mand er dement, og han kan derfor sandsynligvis ikke finde hjem.

- Vi har underrettet busser og taxaer i området om, at vi leder efter ham, siger vagtchefen.

Det var en ansat fra hjemmeplejen, der alarmerede politiet. Politiet har endnu ikke ledt med hundepatruljer.

- Der har været så mange i området, at det ikke har givet mening at lede med hundepatruljer endnu. Men i løbet af dagen vurderer vi, om det bliver nødvendigt at sætte dem ind, siger Ehm Christensen.

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan man kontakte dem på telefon 114.