Politi: Der er i den grad blevet skudt med skarpt

Politiet har ikke fået nogen anmeldelser om skyderierne, men der blev skud med skarpt under skudepisoden i Vollsmose.

Fredag oprettede Fyns politi visitationszone i Vollsmose, da der inden for et døgn blev skudt med flere skydevåben i Bøgeparken og på Korsløkkevej.

Jørgen Andersen, der er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi beretter om torsdagens episode.

- Vi modtog ingen anmeldelser om, at andre har været i fare, men der er ingen tvivl om, at dem, der har været involveret i de her skyderier, de har bestemt været i fare, for der er blevet skudt med skarpt, siger Jørgen Andersen.

Fare i sigte

- Vi har nogle grupperinger her i byen, som har været i konflikt med hinanden gennem længere tid her i foråret og i sensommeren. Det er blevet meget personrelateret. Det er en spiral, vi forsøger at bryde med, ved at iværksætte de her visitationszoner, siger Jørgen Andersen.

Visitationszonen strækker sig foreløbig over perioden fra den 13. juli til den 26. juli klokken 12.00 med mulighed for forlængelse. Zonen gælder alle dage i perioden 24 timer i døgnet.

- Der vil være massiv patruljering inden for visitationszonen og så håber vi, at vi kan få brudt den her konflikt. Vi forsøger selvfølgelig også at efterforske de her sager med henblik på at få gerningsmændene varetægtsfængslet, siger Jørgen Andersen.

Og der er ingen grund til nervøsitet blandt borgerne forsikrer Jørgen Andersen.

- Vi vil målrettet gå efter de personer, vi har en mistanke om er involveret i den her konflikt. Og andre, der viser mistænkelig adfærd. Almindelige lovlydige borgere vil formentlig slet ikke bemærke det.