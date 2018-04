Politi godkender stor lysskærm på trafikeret vej

Fyns Politi har godkendt opsætningen af en lysende reklameskærm ved Munkerisvej lige inden Rosengårdcentret, mens beboerne i området ikke vil have den op. Tirsdag middag skal skærmen diskuteres på et møde i Odense Kommune.

Den skal lyse op og blinke. Den skal vise levende billeder. Og den vil i det hele taget blive svært at undgå at få øje på.

Det er ikke helt usandsynligt, at en knap 70 kvadratmeter stor reklameskærm med blinkende lys og levende billeder finder vej til en af Odenses meget trafikerede veje.

Sådan fremgår det af By- og Kulturudvalget i Odense Kommunes dagorden for mødet tirsdag middag.

Det er reklamefirmaet Track One med direktør Lars Overby og erhvervsmanden René Groth, der gerne vil sætte LED-skærmen op på gavlen af etageejendommen på Tagtækkervej 8. Den kommer til at kunne ses fra Munkerisvej lige inden Rosengårdcentret.

Og det er ikke første gang, at lige netop det makkerpar står bag en stor reklameskærm i Odense. Lysskærmen, der pryder højhuset på Fisketorvet, er også deres, og de to skærme vil have samme indhold.

By- og Kulturudvalget skal ikke kun drøfte lysskærmen på deres møde. De skal også drøfte, hvorvidt det samme makkerpar må sætte et 100 kvadratmeter stor banner op på den anden side af samme ejendom på Munkerisvej.

Grønt lys fra ordensmagten

Vi er bekymrede for vores beboere, der bor lige overfor den her reklame Jens Pilholm, direktør i Civica

Opsætningen af reklameskærmen ud til Munkerisvej har været til høring ved Fyns Politi. I høringssvaret fra politiet er skærmen blevet godkendt. Man skriver blandt andet:

"Af hensyn til beliggenheden i et centerområde, kan politiet acceptere, at der dispenseres fra de normale retningslinjer, og meddele samtykke til opsætning af Led-skærmen."

Godkendelsen er dog under forudsætning af, at skærmen kun viser stillbilleder i myldretidsperioden på hverdage fra klokken seks om morgenen til ni og klokken tre om eftermiddagen til klokken seks om aftenen. En anden forudsætning fra politiet er, at der skal være mindst et minut mellem reklameskift, og at lysstyrken på skærmen langsomt skal nedtones og opjusteres.

Fyns Politi har godkendt, at en reklameskærm sættes op, så man kan se den fra den trafikerede vej Munkerisvej. Foto: Odense Kommune

Mindre lysskærm afvist

I februar godkendte Fyns Politi ikke en reklameskærm på taget af Idrætshallen I Odense. Og det var på trods af, at skærmen var omkring halvt så stor, som skærmen, der nu er blevet godkendt. Derudover ligger skærmen, der fik afslag tidligere i år, på et mindre trafikeret sted end på vejen ud til Rosengårdcentret. Og dermed ville den ikke være til ligeså stor gene for trafikken.

Politiet vurderede, at en lysskærm oven på Idrætshallen vil aflede trafikanternes opmærksomhed Foto: arkiv / Illustration fra Odense Kommune

I afgørelsen fra februar skrev politiet:

"LED-skærmen vil danne baggrund i trafikanternes synsfelt, hvilket er forvirrende og vildledende i forhold til trafikken. Skiftende kommercielle budskaber, der formidles til trafikanterne via LED-tavler, har til formål at tiltrække trafikanternes opmærksomhed. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke forsvarligt i en trafikeret vejkryds at aflede trafikanternes opmærksomhed fra trafikken."

Modstand fra boligselskab

Selvom politiet har godkendt lysskærmen i Odense M, er det ikke alle, der er lige tilfredse dens placering.

Blandt andet boligselskabet Civica, som har 196 lejeboliger i området på den modsatte side af Munkerisvej, er utilfredse med placeringen af skærmen.

Ifølge dem kan lysskærmen få konsekvenser for beboerne, der bor overfor den.

- Vi er bekymrede for vores beboere, der bor lige overfor den her reklame på den anden side af ringvejen. Vi er nervøse for, at de får en eller anden lyspåvirkning og glimmerpåvirkning ved opsætning af den her reklame, siger direktøren for Civica, Jens Pilholm, til TV 2/ Fyn.

I høringssvar, som også tages op på udvalgsmødet tirsdag, skriver Civica på vegne af en større kreds af lejere:

"Led-skærmen vil give gener for omgivelserne, herunder den omkringliggende beboelse og trafikken."

"Led-skærmen vil være skæmmende for omgivelserne."

By- og Kulturudvalget tager endelig beslutning til skærmen på et møde tirsdag.