Et liv i uniform: Politi, hjemmeværn og beredskab viste sig frem for 600 besøgende

Normalt møder man dem mest i situationer, man ikke nødvendigvis har lyst til at være en del af. Men lørdag kunne alle komme og møde både brandmænd, hjemmeværnet og politiet under helt trygge forhold.

Arrangementet ’Et liv i uniform’ blev nemlig afholdt for første gang på Fyn, og alle uniformerede enheder var mødt op for at vise deres arbejde og udstyr frem.

- Det vi gerne vil vise her, det er totalforsvaret. Altså hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang, når der bliver behov for det på Fyn i en krisesituation, forklarer Ulrich Arensbach, der er oberstløjtnant og chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Med arrangementet vil han gerne være med til at vise sit mandskab og deres materielle kapacitet frem for de interesserede fynboer. Og dem var der trods dystre vejrudsigter mange af ude i øvelsesterrænet ved Højstrup i løbet af lørdagen.

- Jeg tror, det er vigtigt for samfundet at vide, at bag ved det hele der kører en organisation, som er klar til at stille op, hvis det skulle komme dertil. Et eksempel er den store togulykke ude på Storebæltsbroen i januar med katastrofale følger. Men nogen af de første, der var til stede, det var hjemmeværnet for at støtte politiet. Så vi vil vise, at vi sammen er i stand til at hjælpe på Fyn, siger oberstløjtnanten.

- Et genialt arrangement

En af dem, der var mødt op for at se nærmere på et liv i uniform, var treårige Thor Riis Grejsen fra Odense, der var der sammen med sin far, Peder Grejsen.

Thor havde med egne ord set ’masser og masser’ af spændende ting, og han havde derfor lidt svært ved at vælge, da blev spurgt, hvad han vil være, når han bliver stor.

- Politi og brandmand. Og … ambulancemand, siger Thor Riis Grejsen, der sammen med sin far var meget begejstret for dagens muligheder for at se lidt nærmere på det hele.

- Det er et genialt arrangement. Det er en god mulighed for os andre for at se ind i en verden, vi ikke ser til hverdag – og også læring til den nye generation. Thor vil jo det hele, så han får travlt i fremtiden, siger Peder Grejsen, inden Thor med en indskydelse får det sidste ord:

- Og helikopterredder!

Beredskaberne vurderer, at godt 600 fynboer deltog i ’Et liv i uniform’.