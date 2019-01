Kontrol hele ugen: Politi på jagt efter cyklister og knallerter

Fra mandag til fredag i denne uge har Fyns Politi fokus på cyklister og knallerter i trafikken.

Politiet gennemfører nemlig en landsdækkende kontrol af de bløde trafikanter. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det er især de cyklister og knallerter, der tager unødvendige chancer i trafikken og bryder færdselsloven, som politiet er på jagt efter.

Det drejer sig blandt andet om lovovertrædelser som at køre for stærkt, køre over for rødt og tale i telefon, mens man kører, som betjentene holder godt øje med i denne uge.

Og med god grund.

Bløde trafikanter er nemlig mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. Derfor laver politiet en målrettet indsats mod de tohjulede trafikanter.

På landsplan blev 27 cyklister og ni knallertførere dræbt i trafikken i 2017. Yderligere 766 cyklister og 292 knallertførere kom til skade. I mange af ulykkerne var en risikobetonet adfærd hos de tohjulede trafikanter en medvirkende årsag til ulykken.

Kontrollen løber fra 21. januar til og med 27. januar.

