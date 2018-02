Politi siger nej: Lysreklame på idrætshal farlig for trafikken

Odense Idrætspark får ikke lov til at opsætte en 30 kvadratmeter stor LED-skærm på taget af Idrætshallen. Fyns Politi mener, at det vil genere trafikken.

Det er Odense Håndbold, der har forpagtet reklamerettighederne fra Odense Idrætshal, som har søgt om tilladelse til opsætning af skærmen på taget af Idrætshallen i Odense.

Formålet med skærmen skulle have været at oplyse om arrangementer og aktiviteter i hallen. Samtidig skulle skærmen på 15,35 gange 1,92 meter vise reklamer.

- Det er da voldsomt irriterende, at vi ikke kan få lov at informere om, hvad der foregår i hallen, siger Mark Jespersen, der er administrerende direktør i Odense Håndbold.

Ansøgningen om tilladelse til opsætning af LED-skærmen har været til høring hos Fyns Politi. I høringssvaret fra Fyns Politi hedder det blandt andet:

- LED-skærmen vil danne baggrund i trafikanternes synsfelt, hvilket er forvirrende og vildledende i forhold til trafikken. Skiftende kommercielle budskaber, der formidles til trafikanterne via LED-tavler, har til formål at tiltrække trafikanternes opmærksomhed. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke forsvarligt i en trafikeret vejkryds at aflede trafikanternes opmærksomhed fra trafikken.

På baggrund af politiets høringssvar får Odense Håndbold ikke tilladelse til at opsætte lysskærmen over Idrætshallen.

- Der er jo ikke tale om, at vi vil lave noget Las Vegas-agtigt. Der er tale om et facadeskilt, så vi kan informere blandt andet de tusinder af letbanepassagere, der kører forbi om få år, om hvad der foregår i hallen, siger Mark Jespersen.

Direktøren for Odense Håndbold vil nu overveje, om klubben kan gøre mere eller noget andet for at synliggøre aktiviteterne i Idrætshallen.

- For håndboldklubben handler det jo også om, at vi skal opbygge en hjemmebane, hvor vi signalerer synlighed og udvikling, og det bliver jo sværere, når vi bliver begrænset på denne måde, siger direktøren.

Politikerne i By- og Kulturudvalget bliver orienteret om sagen på udvalgsmødet tirsdag.

