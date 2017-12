Politiinspektør: Sådan går det med efterforskningen af stenkast på motorvejen

De første tip, politiet har undersøgt i stenkastersagen, har endnu ikke ført afgørende oplysninger med sig.

Fyns Politi arbejder fortsat med spor og henvendelser fra borgere i sagen om stenkastene fra broerne på Fynske Motorvej.

Politiet har fået flere end 300 henvendelser fra borgere med tip om, hvem der kan have kastet sten mod bilister på motorvejen.

- De første tip, vi har taget fat i, har ikke givet nogen afgørende oplysninger, men om den kommende efterforskning af de efterfølgende tip, som vi nu skal til at have fat i, vil give noget, er svært at sige lige nu, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen til TV 2/Fyn.

- De 300 henvendelser, vi har fået, skal vi minutiøst gennemgå og følge op på. Det gjorde vi også før jul. Mellem jul og nytår har vi efterforsket, og det vil vi fortsætte med i det nye år, forklarer vicepolitiinspektøren.

Dna-mundskrab på en række personer

Fyns Politi har i løbet af den halvandet år lange efterforskning løbende foretaget dna-mundskrab på en række personer - foreløbigt uden resultat.

- Der er taget mundskrab fra en lang række personer, og dem får vi løbende resultater af. Indtil videre har der ikke været nogen match, fortæller Jørgen Andersen.

Politiet vil gerne have endnu flere henvendelser fra borgerne. Det kan blive nøglen til at opklare den halvanden år gamle sag.

- Vi vil fortsat gerne have henvendelser. Vi er sikre på, at der sidder én eller flere derude, der ved, hvem gerningsmanden eller gerningsmændene er, så kom nu med det, så vi kan få genskabt trygheden for dem, der kører på motorvejen, siger Jørgen Andersen.