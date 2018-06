Politi undersøger stenkast mod godstog på Fyn

Et godstog blev fredag ramt af en genstand på forruden. Ingen er kommet til skade.

Fyns Politi har fredag aften iværksat en efterforskning, efter at et godstog fredag morgen blev ramt af genstand på forruden ved Nørre Aaby.

Det oplyser Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi, tidligt lørdag morgen.

- Vi har været ude på stedet og fundet nogle knuste flasker. Umiddelbart er der ikke nogen sten på stedet, der afviger fra alle de andre sten, siger vagtchefen.

Han henviser til flere mediers melding om, at det skulle være en brosten, der havde ramt forruden på godstoget.

Uanset hvilken genstand, der er tale om, trængte den ikke ind gennem forruden på toget. Dermed kom lokomotivføreren ikke til skade ved hændelsen.

Episoden fandt sted omkring klokken 09.30 fredag morgen.

Ingen anmeldelse først

Fyns Politi modtog aldrig nogen anmeldelse om hændelsen og blev først opmærksom på den, da den blev beskrevet i medierne.

- Vi har ikke fået nogen anmeldelse, så vi har selv måttet løbe den op, og vi har nu talt med togføreren, siger Kenneth Taanquist.

Han ærgrer sig over, at politiet først fredag aften blev opmærksom på episoden.

- I det tidsrum kan der jo være sket en masse. Det er vi lidt trætte af, siger vagtchefen.

Farligt at være lokomotivfører

- Nu er det ikke bare biler på motorvejene der kan risikere at blive ofre for stenkast. Som lokomotivfører er det også blevet farligere at befare Vestfyn, skrev Kaj Aage Holdt, der førte det ramte godstog, på facebook fredag.

Han opfordrede i sit opslag

Kaj Aage Holdt oplyste fredag over for Fyens Stiftstidende, at genstanden måske var blevet kastet fra taget af en skole.

- Det kom oppe fra, så jeg tænker, at det må komme fra taget af skolen, sagde han til avisen.

Fyns Politi efterlyser nu eventuelle vidner til episoden.

- Hvis der er nogen, der har hørt eller set noget, så er vi selvfølgelig meget interesserede i at høre fra dem, siger Kenneth Taanquist.

