Politi: Visitationszone efter flere skyderier det seneste døgn

Fyns politi har valgt at indføre visitationszone i Vollsmose på baggrund af flere skyderier.

I dag har Fyns politi oprettet visitationszone efter flere skyderier det seneste døgn.

Fyns Politi har valgt at indføre visitationszone i Vollsmose, da der inden for det seneste døgn er blevet skudt med flere skydevåben i Bøgeparken og på Korsløkkevej.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Skyderierne formodes at have sammenhæng med en konflikt mellem forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken, som fra tid til anden er blusset op.

Fyns Polit frygter at de skyderierne kan komme føre til flere voldelige konfrontationer mellem medlemmer af grupperingerne under anvendelse af våben.

- Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Visitationszonen bliver oprettet medfør politilovens paragraf 6 i området fra Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

Zonen træder i kraft den 13. juli klokken 17.00 til den 26. juli klokken 12.00 med mulighed for forlængelse. Visitationszonen gælder alle dage 24 timer i døgnet.

Fyns Politi begrunder visitationszone med følgende:

Baggrunden for den geografiske udstrækning er, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig.

På den anden side er der lagt vægt på, at de i indledningen nævnte skyderier er foregået i Vollsmose og ved Korsløkkeparken.

Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.