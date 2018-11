Da Danmark lukkede ned: Politiaktion i Espe skyldtes fejl i GPS signal

Det var en fejl, at en større politistyrke stormede Espe tilbage i slutningen af september, det oplyser Københavns Politi nu.

Espes beboere fik sig noget af en overraskelse, da der 28. september i år stod flere stærkt bevæbnede politibetjente på gaderne.

Det skyldes en fejl. Københavns Politi jagtede en sort volvo, og dens GPS signal havde ledt dem til Espe, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Defekt antenne

Politiaktionen i Espe fandt sted på baggrund af oplysninger om, at den efterlyste bil havde befundet sig i byen. Det har efterfølgende vist sig være fejlagtige informationer, som er givet på grund af en defekt på bilens antenne, der har påvirket bilens gps-udstyr.

Derfor kan Københavns Politi nu med sikkerhed sige, at den sorte volvo aldrig har befundet sig i Espe, og aktionen derfor fandt fejlagtigt sted i Espe.

Københavns Politi vil gerne takke indbyggerne i Espe for forståelsen for det arbejde, der var nødvendigt at udføre i forbindelse med efterforskningen, oplyser Københavns Politi i sin pressemeddelelse. Flere af de beboere, som TV 2/Fyn talte med i forbindelse med aktionen, gav udtryk for, at de manglede svar fra politiet, det er der så kommet et svar på i pressemeddelelsen mandag eftermiddag.

Sagen vedrørende personerne i Volvoen er under stadig efterforskning i forhold til involvering i økonomisk kriminalitet.