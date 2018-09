Politiaktion lukkede Storebæltsbroen

Klokken 15 gør Politiet klar til at genåbne for trafikken. DSB fortæller samtidigt, at der er åbnet for trafikken.

- Vi har fået lov til at køre over broerne igen, nu hvor politiet er færdige med sit arbejde. Der vil være forsinkelser og enkelte aflysninger, mens vi arbejder på få personale og tog på plads, skriver DSB på sin hjemmeside.

Storebæltsbroen var i godt en time spærret for al trafik i begge retninger. Klokken 15.28 blev der åbnet for trafik mod Sjælland, dog i første omgang kun i et spor.

Der åbnes for trafik retning Sjælland i 1 spor. Vil du undgå at holde i kø - eller skal du til Nyborg city - så kør af ved Langeskov når du kører mod øst. Køen på motorvejen vil kun afvikles langsomt — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 28, 2018

Opdatering Ifølge den svenske avis Aftonbladet er der tale om en kidnapning. Avisen skriver, at en Volvo er eftersøgt. - Ifølge oplysninger til Aftonbladet handler politiindsatsen om en kidnapning i Danmark, hvor en svensk indregistreret Volvo eftersøges. Ordren fra dansk politi er, at bilen skal stoppes for enhver pris, skriver Aftonbladet ifølge Ritzau.

Øresundsbroen var også spærret for al trafik i begge retninger.

Opdatering - Jeg har været i 41 år i dansk politi, og jeg har aldrig nogensinde tidligere oplevet, at man har taget sådanne tiltag i værk, siger den tidligere operative chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen om politiaktionen til Ritzau.

Ifølge Storebælt A/S og Sydsjællands Politi skyldes lukningen en politiaktion på broen.

Opdatering Også Forsvaret tager del i den store politiaktion, der fredag eftermiddag er i gang på Sjælland. Det oplyser vagtholdslederen fra Forsvarets Operationscenter til Rtzau. - Jeg kan bekræfte, at vi deltager, men jeg må henvise til politiet.

Ifølge TV 2s oplysninger skyldes aktionen, at politiet havde eftersat en bil, der var sluppet fra dem. Politiet forventede, at det bliver en kort aktion.

Større politiaktion i gang.

Derfor er broer lukket og færger ml Rødby- Puttgarten og Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket.

Mere info følger her.#Politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 28, 2018

Anmodning kommer fra Københavns Politi

Det var Københavns Politi, der havde bedt om at få lukket broen, oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som assisterede ved lukningen.

- Det er politiet, der har bedt os om at lukke broen, siger trafikvagt Henning Godtfredsen hos Sund & Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen til TV 2 Øst.

Københavns Politi efterlyser i forbindelse med den omfattende politiaktion på Sjælland en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546. I køretøjet befinder sig formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Københavns Politi efterlyser bil https://t.co/L5ISMaIGeZ — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 28, 2018

På Twitter bekræftede Københavns Politi, at tiltagene skyldes en aktion.

- Større politiaktion i gang. Derfor er broer lukket og færger mellem Rødby-Puttgarten, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket. Mere info følger her, lyder det fra politiet.

E20 Storebæltsbroen er spærret for al trafik i begge retninger. Ingen tidshorisont for genåbning #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) September 28, 2018

Færger ikke påvirket

Færgerne mellem Langeland og Lolland var ikke påvirket af politiaktionen.

- Vi har intet hørt, og vi sejler som planlagt, siger Jørgen Jensen, der er presseansvarlig for Færgen A/S, der driver overfarten Spodsbjerg - Tårs.