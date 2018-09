Høje brag i Odense: Mand gasset ud af lejlighed

Fyns Politi var onsdag formiddag i gang med en politiaktion i det centale Odense onsdag morgen.

Klokken 10.20 skrev politiet på Twitter, at Toldbodgade på strækningen mellem Næsbyvej og Åløkke Allé var spærret i begge retninger. Politiet oplyste samtidig, at tidshorisonten for politiaktionen var ukendt.

Ifølge politiet skulle man have fat i en mand, "der ikke har det så godt".

00:16 Kort før middag anholdt politiet en mand på en adresse i Toldbodgade. Luk video

Efter godt to timer kunne politiet på stedet fortælle, at politiaktionen var slut. Manden var anholdt.

Politiet anvender tåregas

TV 2/Fyns reporter på stedet fortæller, at der flere gange lød høje brag fra en ejendom på Toldbodgade.

En anonym kilde på stedet oplyser, at der ikke var tale om skud fra politiet. Der var i stedet tale om tåregas, som politiet har smidt ind i mandens lejlighed i et forsøg på at få ham ud.

Det bekræfter politiet på Twitter.

En nabo til manden fortalte til TV 2/Fyn, at hun måtte forlade sin lejlighed, fordi gassen trængte ind til hende.

Politiet var massivt til stede med kampklædte betjente med gasmasker og hunde.

Kort før klokken 12 fik Fyns Politis betjente overmandet personen. I bar overkrop og med et hvidt klæde omkring underkroppen blev den omkring to meter høje mand i håndjern ført væk af to betjente.