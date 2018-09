Efter kæmpeaktion: Politi-opbud i Espe skyldes anden kriminalitet

Opdatering Artiklen er opdateret og gennemskrevet med blandt andet flere citater.

En stor politiaktion fredag skyldtes PET's frygt for et umiddelbart forestående angreb mod enkeltpersoner, oplyser Københavns Politi lørdag. Imidlertid var der tale om en misforståelse.

PET har i længere tid efterforsket en sag om, at specifikke enkeltpersoner er truet på livet, fortæller chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde et døgn efter aktionens start.

Da en svensk Volvo dukkede op nær de truede og blev kørt på en mistænkelig facon, mente man, at truslerne var tæt på blive virkelighed.

- Man måtte vurdere, at et angreb kunne være i gang, siger han.

Denne vurdering viste sig dog senere at være forkert, lyder det.

Under alle omstændigheder udløste frygten betydelige indgreb mod befolkningen fredag eftermiddag.

Sjælland blev stort set afskåret fra omverdenen. Broer blev lukket - heribandt Storebæltsbroen med over 20 kilometer lang kø tilfølge -, togtrafik blev stoppet, og færgefart blev indstillet.

De personer, der skulle være truet, er bragt i sikkerhed, oplyser chefpolitiinspektøren ved briefing af pressen.

- Dem passer vi godt på, siger Jørgen Bergen Skov.

Politiet troede som nævnt, at tre personer i en sort Volvo kunne have forbindelse til sagen om trusler på livet.

- PET kunne konstatere, at det køretøj, vi efterlyste fredag, opholdt sig i nærheden af og udviste en adfærd, der kunne betyde en trussel, forklarer chefpolitiinspektøren.

Det viste sig imidlertid at være en misforståelse.

Uheldige kriminelle i Espe

Jørgen Bergen Skov oplyser også, at såvel den sorte Volvo samt den særlige aktion ved en gård i Espe skyldes en anden efterforskning, som ikke har med nogens sikkerhed at gøre.

Oprindeligt troede politiet, at der var en kobling mellem den sorte Volvo, trusler mod enkelt personer og Espe, men det viser sig nu, at Volvoen og de tre, måske fire, personer, er involveret i anden kriminalitet.

Jørgen Bergen Skov fortæller desuden, at personerne i bilen er kendt i det kriminelle miljø, og han betegner dem som "verdens måske mest uheldige kriminelle":

- De udviste en mistænkelig adfærd og stak af, da politiet henvendte sig direkte til dem, og derfor satte vi aktionen igang. Det skal vi gøre - ellers er vi ikke vores opgave voksen.

Chefpolitiinspektøren fortryder ikke det store indgreb.

- Vi ville fejle, hvis vi ikke reagerede på de oplysninger, siger han.

Chefpolitiinspektøren oplyser i øvrigt, at det lykkedes for de tre personer i den svenske sorte Volvo at stikke af fra politiet. Det skete på Sjælland, lyder det.

- De, der kender en V90 ved, at det er et hurtigt køretøj, siger Jørgen Bergen Skov om flugten.

PET's alarm betød, at politiet aktiverede et system, som kaldes "manhunt", altså menneskejagt.

- Det fungerede rigtig godt, siger Jørgen Bergen Skov.

Læs også Overblik: Massiv politiindsats lukkede trafik på tværs af landet