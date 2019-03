Dræbt af lastbil: Politiet beder om hjælp til at identificere trafikdræbt kvinde

En ældre kvindelig cyklist er død, efter at hun torsdag middag blev påkørt af en lastbil i krydset mellem Thomas B. Thriges Gade og Buchwaldsgade i det centrale Odense.

Politiet har endnu ikke kunnet identificere kvinden og beder nu borgerne om hjælp. Fyns Politi har udsendt et signalement af kvinden.

Der er ifølge politiet tale om en ældre kvinde, som er cirka 160 centimeter høj. Hun var iført en sort regnjakke med hætte, sorte bukser, grøn trøje og brun-sort halstørklæde. Hun bar små rav-øreringe, en ring med blå sten på højre hånd, en vielsesring med datoen 18.07.64 indgraveret samt et sølvfarvet armbåndsur af mærket Citizen.

Sort damecykel med sort cykelkurv

Politiet oplyser desuden, at kvinden kom kørende på en sort damecykel af mærket Fuji med sort cykelkurv på styret. Den afdøde kvinde bar også briller.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114. Du bedes spørge efter vagtcentralen.

Kvinden blev efter ulykken kørt til Odense Universitetshospital og blev kort efter klokken 14 erklæret død.

Lastbil undersøges

Fyns Politi gik efter ulykken i gang med at undersøge lastbilen for at få et overblik over, hvad der skete ved ulykken.

- Vi tror, det er en klassisk højresvingsulykke, fordi lastbilchaufføren kommer kørende ad Havnegade op til krydset, hvor han skal dreje til højre ad Toldbodgade (ad Buchwaldsgade ned mod Toldbodgade, red.), hvor ulykken sker, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi til Ritzau.

- Der bliver hun skubbet, presset eller væltet ind under lastbilen.