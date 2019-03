Højresvingsulykke: Politiet bekræfter identitet af trafikdræbt 75-årig kvinde

Fyns Politi kan tidligt fredag morgen endeligt fastslå, at det var en 75-årig kvinde fra Odense, der torsdag middag blev påkørt af en lastbil i krydset mellem Havnegade og Buchwaldsgade i det centrale Odense.

Kvinden blev efter ulykken kørt til Odense Universitetshospital, hvor hun kort efter klokken 14 døde af sine kvæstelser.

- Det er fastlagt nu. Det er den her 75-årige kvinde, og de pårørende er underrettet, siger vagtchefen ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Vagtchefen bekræfter, at det var en højresvingsulykke, hvor lastbilchaufføren kommer kørende ad Havnegade op til krydset, hvor han skal dreje til højre ad Buchwaldsgade.

Hvordan den 75-årige kvinde endte under lastbilen, er endnu for tidligt at sige.

- Der er omstændigheder, som bilinspektøren skal undersøge nærmere. Derfor har vi beholdt lastbilen og deslige, så vi kan undersøge det til bunds, siger Milan Holck Nielsen.

Ifølge vagtchefen kommer der senere en rapport fra bilinspektøren.

Bad om hjælp

Fyns Politi havde i første omgang vanskeligt ved at fastslå identiteten af kvinden og bad derfor offentligheden om hjælp ved at udsende et signalement.

Sent torsdag aften meldte Fyns Politi ud, at der formentlig var tale om en 75-årig kvinde fra Odense. Det er de oplysninger, de nu endeligt kan verificere, og den 75-årige kvinde er altså endeligt identificeret.

De pårørende er underrettet.