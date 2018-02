Politiet bekræfter: Mange indbrud i biler ved Rosengårdcenteret

Fire gymnasieelever fik i torsdags ved Rosengårdcenteret stjålet deres tasker med computere og noter fra de sidste to og et halvt års undervisning. Mange har på Facebook berettet om lignende historier. Et billede politiet kender til.

25 minutter var alt, tyven skulle bruge til at lirke låsen op på bilen med gymnasieelevernes tasker.

Intet andet var rørt, og tyven havde endda låst bilen efter sig, da vedkommende havde fået fat i tyvekosterne. Det oplevede fire gymnasieelever fra Tornbjerg Gymnasium torsdag formiddag.

Da de havde anmeldt tyveriet, lavede en af dem, Signe Schmidt Jensen, et Facebook-opslag, hvor hun beskrev oplevelsen og efterspurgt øjenvidner. Det førte til over 2.000 delinger af opslaget og et hav af kommentarer fra folk, der har samme oplevelser i området ved Rosengårdcenteret, IKEA og Bilka.

- Jeg synes, at det er skræmmende, at det sker så mange gange hver dag, og at der ikke er nogen, der kan gøre noget ved det, siger Signe Schmidt Jensen.

Hos Fyns Politi har de også mærket, at det er et område, der er attraktivt for tyve.

- Vi kan konstatere, at der har været mange indbrud i biler i området omkring Rosengårdcenteret. Men der har også været mange i centrum af Odense, siger vagtchef Thomas Bentsen og tilføjer:

- Om der er tale om den samme person, kan vi dog ikke sige noget om.

Opfordring fra gymnasieelveerne

Da Signe Schmidt Jensen og hendes venner meldte tyveriet, blev de bedt om at oplyse computernes serienummer, og derudover opfordrede politiet dem til at undersøge området nær Rosengårdcenteret for deres tasker, hvis tyven havde smidt dem efter at have taget computerne.

De blev også opfordret til at ringe til Rosengårdcenteret, så de kunne efterlyse vidner blandt personalet. Der er dog ingen af dem, der regner med at se deres computer igen, og derfor vil de også gøre deres for, at budskabet bliver spredt.

- Pas på jeres ting, tag jeres ting med, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske, siger Adnan Kalilovic, der sammen med Signe Schmidt Jensen fik stjålet sin computer i torsdags.

- Og det nytter ikke noget bare at putte det i bagagerummet, fordi de tager det alligvel. Så tag dem med eller parker i parkeringskælderen, hvor der er overvågning, tilføjer Signe Schmidt Jensen.