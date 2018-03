Snefygning fortsætter: Bæltekøretøjer sættes ind

Især Sydfyn er ramt af kraftigt snefald og snefygning. Bæltekøretøjer hjælper ambulancer med at komme frem. Bæltekøretøjer er på vej til Svendborg og Rudkøbing.

Fyns Politi anbefaler, at man ikke kører ud i snevejret.

Det er især det meget kraftige snefald med fygning fra Kirkeby nord for Svendborg og sydpå hen over Tåsinge og Langeland, som Fyns Politi sigter efter. Meldingen er den samme for Ærø, hvor politiet også melder om spejlglatte veje.

Andre steder på Fyn er der ingen sneproblemer - blandt andet i Langeskov, Assens og Kerteminde, melder TV 2/Fyns læsere på Facebook.

Travlhed Ved 20-tiden onsdag aften havde Falck på landsplan modtaget i omegnen af 2.500 opkald om bilister i nød.



Det er dobbelt så mange som normalt og har givet lange ventetider, oplyser Falck til Ritzau.



Redningstjenesten har haft travlt med at genstarte køretøjer og hive biler ud af snedriverne.

- Det giver en del trafikale problemer - især i Svendborg, hvor der er store problemer i det meste af byen. Vi fraråder al unødvendig udkørsel i aften og i nat, sagde vagtchef Steen Nyland til DR Fyn sidst på eftermiddagen.

Snefygning giver problemer

Han tilføjede, at snevejret fortsætter i aften, i nat og i morgen, og at det forventes, at mindre veje lukker til. DMI har samtidigt varslet risiko for snefygning flere steder frem til torsdag morgen. Det gælder særligt i de sydlige egne.

Og det er netop fygningen, som skaber problemer for trafikken kort før klokken 21.00, rapporterer TV 2/Fyns udsendte reporterhold. De opholder sig på i Lundby Tåsinge, og der fyger det rigtig meget. Til gengæld er der læ og stille i Svendborgs gader, hvor bilisterne har lyttet til politiets råd og har ladet bilerne stå.

Snekæder og bæltekøretøjer

Fyns Politi har sendt 4-hjulstrukne køretøjer, udrustet med snekæder, til området. De skal hjælpe ambulancer med at komme frem.

Desuden sættes der et bæltekøretøj ind med base i Svendborg og et bæltekøretøj får base i Rudkøbing. Bæltekøretøjerne ventes ifølge TV 2/Fyns oplysninger, at nå frem i nat.

Tidligere på dagen var der to uheld på Sydfyn. Uheldene lukkede ifølge Tv 2/Fyns oplysninger blandt andet landevejen mellem Svendborg og Faaborg. Her var en bus forulykket mellem Ollerup og Vester Skerninge.

Artiklen opdateres løbende ...

Også på #Ærø er der store problemer med sne og fygning. Vejene er spejlglatte på øen. Så lad være med at køre ud. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 28, 2018