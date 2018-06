Politiet: De unge er gode til at lade bilen stå - de glemmer bare én ting

En våd og vild festival kan føre til lovbrud. Det er eksempelvis en skrøne, at du forbrænder én genstand i timen.

Festivalsfeberen er for alvor skudt i gang. Det betyder, at mange mennesker er samlet på et sted, hvor promillen også er at spore i årerne.

På Tinderbox er omkring 45.000 mennesker samlet, og her er de unge, uden særlig stor erfaring på festivalområdet, også iblandt. Med flere genstande i blodet er nogle måske ikke er klar over, hvad de bør være særligt opmærksomme på, mener indsatsleder Bjarne Puggard fra Fyns Politi.

- Vi oplever at unge, der eksempelvis efter en festlig nat er kommet hjem klokken fire om morgenen, godt kan glemme, at de stadigvæk er fulde, når de vågner morgenen efter. Det er noget flere burde tage til efterretning.

Forbrændig i kroppen

Det kan være svært at afgøre, hvornår alkoholen er ude af kroppen, for der findes ikke noget entydigt svar.

Ifølge specialkonsulent Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik findes der ikke noget regnestykke for, hvornår alkoholen er ude af blodet.

- Der findes mange myter på den front. Det handler om højde og drøjde. Det er en skrøne, at du forbrænder én genstand i timen. Du kan eksempelvis ikke drikke 20 genstande og så antage, at du er ædru 20 timer efter.

Man kan ikke øge forbrændingen af alkohol. Lige meget om du danser, drikker kaffe, drikker mere vand, tager et bad eller drikker kaffe.

- Det er lige dyrt, om du kører fuld om morgenen eller aftenen. Derfor er det en god idé at vente et par ekstra timer med at tage bilen dagen derpå, siger Pernille Ehlers.

Hvor lidt kan du drikke? Foto: Rådet for Sikker Trafik

Lad cyklen stå

Det er ulovligt at køre bil, når du har en promille på 0,5, fordi du er til fare for dig selv og andre. Samme regel gælder, hvis du tager cyklen.

Der er dog ingen fast promillegrænse for cyklister. Men vurderer politiet, at du ikke er i stand til at cykle forsvarligt, får du en bøde på 1.500 kroner. Du kan ikke miste kørekortet, hvis du kører fuld på cykel.

- Et godt råd, hvis man er i tvivl, om man er i stand til at cykle, er at lade være, siger Bjarne Puggaard.

Læs også Smart trick: Sådan undgår du at sige nej til alkohol foran vennerne

Vand, vand, vand. Også i kummen!

Under festivaler som Tinderbox, hvor omkring 45.000 mennesker er samlet, kan det være svært at være tålmodig, især når den lange kø til toilettet vokser.

Men der findes en forklaring på den lange kø.

Alkohol trækker vand til sig som en svamp i Storebælt. Alt væske i din krop bliver trukket ned til alkoholen i dine tarme, hvor kroppen ikke kan bruge det, plus alkohol får nyrerne til at lave mere urin.

Derfor tisser du mere, og du dehydrerer hurtigt. Men gør det lige på et toilet. Det er ulovligt at lade vandet, hvis ikke det er på toilettet - det koster dig 1.500 kroner, hvis du tisser andre steder, og det gælder ikke kun på festivalpladsen, men i offentligheden generelt.

Læs også 3.000 gymnasieelever sejler op ad åen uden alkohol

Tyveri

Når tusindvis af mennesker er samlet, er det en god idé at være ekstra opmærksom på sine ting.

- Vi oplevede ikke tyveri som et særligt problem sidste år, men det er altid en god idé at holde sine ejendele og værdigenstande som kort og mobil tæt på kroppen, siger Bjarne Puggard.

Og hvad angår politiets hatte ...

- Vores primære rolle er at være synlig for folk. Så ved de, hvor vi er, hvis der opstår uroligheder. Lige nu går vi med kasketter, hvis vi har noget på hovedet. Politiet er altid interessant for fulde mennesker. Så det kan nok ikke udelukkes, at en hat eller kasket bliver nuppet under Tinderbox, siger Bjarne Puggard.