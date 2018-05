Politiet: Der bliver kørt friskt - 73 fartbøder på fem timer

Fyns Politi har torsdag morgen været ude at foretage fartkontrol ved Tommerup. Der er mange, der kører for stærkt, lyder det.

Fyns Politi har torsdag morgen været ude med deres automatiske trafikkontrol (ATK) for at se, om bilisterne kan overholde fartgrænsen.

Det er dog langt fra alle, der kan finde ud af at give speederen det rette tryk med foden, og der er mange, der kører for stærkt fortæller ATK-operatør Hans Frederiksen.

- Jeg har skrevet 73 sager. I 27 af dem har folk fået et klip i kørekortet, fordi de har kørt mere end 30 procent for stærkt, og så er der to, der har fået en betinget frakendelse af kørekortet og en enkelt ubetinget, siger Hans Frederiksen.

De mange sager er skrevet på de fem timer, der er blevet foretaget hastighedskontrol på Skovstrupvej ved Tommerup.

Bil til morgen målt til 130 km/t på 60 km strækning på Skovstrupvej, Tommerup. Ubetinget frakendelse af førerkort plus bøde. Måling på anledning af utrygge borgere. 43 sager på godt 2 timer. Mange på 80-95 km/t. Sæt farten ned. Høj fart er en dræber #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 31, 2018

- Der bliver kørt friskt til, fortæller Hans Frederiksen.

Besked i e-Boks

Når fartsynderne bliver registreret af den automatiske trafikkontrol, får ejeren af bilen bøden sendt via e-Boks

Den værste forseelse, der også kommer til at koste føreren kørekortet og en klækkelig bøde oveni, skete i morges, hvor en mand blev målt til 130 kilometer i timen på strækningen, hvor man må køre 60.

- Det gik stærkt. Jeg kunne nå at se, at det var en mand, og der kommer noget i e-Boks til ham, siger Hans Frederiksen.

