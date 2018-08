Hærværk mod flere biler ved skole

Efter hærværk på flere biler ved Social og Sundhedsskolen i Odense, blev fire unge mænd set flygte fra stedet. Kort tid efter nægtede en bil i nærheden af skolen at standse for blå blink. Politiet kan endnu ikke koble sagerne sammen.

Mandag formiddag kørte to patruljer til Social og Sundhedsskolen på Athenevænget i Dalum, da flere bilejere inden for en time havde anmeldt hærværk begået på skolens parkeringsplads.

Flere biler havde fået smadret ruder og enkelte dæk punkteret.

Ifølge vidner på skolen blev fire unge mænd set køre fra stedet i en blå Fiat umiddelbart efter hærværket. Kort tid efter kørte lignende bil med de to patruljevogne efter sig ind i et træ på Dianavænget i nærheden af skolen.

Fyns Politi standsede kort efter hærværket en bil i området. Det vides endnu ikke, om sagerne har forbindelse til hinanden. Foto: Indsendt af bruger

Vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen fortæller, at politiet indtil videre betragter sagerne som to forskellige - en sag om hærværk og et færdselsuheld.

- De har formentlig været på gerningsstedet på gerningstidspunktet, men det er der også andre, der har. Ingen har ifølge vores informationer set dem begå hærværket, siger Torben Jakobsen til TV 2/Fyn.

Ingen anholdt

Da politiet ville standse bilen, fortsatte føreren, indtil træet standsede turen.

- Enten ser de ikke, at politiet vil tale med dem, eller også vil de ikke tale med politiet, siger Torben Jakobsen.

Efter at have talt med politiet fik de fire mænd ifølge vidner på skolen lov til at køre igen. Vagtchefen fortæller også, at ingen af mændene blev anholdt.

- Det kan være, at man på et senere tidspunkt kan knytte sagerne sammen, men indtil videre er det to forskellige ting. Vi vil selvfølgelig undersøge, om der er en sammenhæng, men det skal vi jo kunne bevise, siger Torben Jakobsen.

Har man oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

