Politiet efterforsker mystiske brande som påsatte

De seneste tre måneder er i alt 11 mystiske brande brudt ud i Nyborg.

Politiet har ikke kunnet finde en brandårsag i nogen af tilfældene.

Senest opstod der en brand torsdag aften i en kælder i en villa på Jernbanegade i Nyborg, oplyser Fyns Politi.

- En nabo opdager, at der stiger røg op fra kælderen og kommer over og gør beboerne opmærksom på, at der er brand.

- Beboerne havde dog allerede hørt lyde nedenfra og var på vej ud, fortæller vicepolitiinspektør Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om branden omkring klokken 23.30.

- De foreløbige undersøgelser tyder på, at det er mistænkeligt. Og derfor har vi indhentet vidneforklaringer fra brandfolk og sendt bud efter kriminalteknikere, som skal fortsætte undersøgelserne, siger Carsten Dichmann.

51-årig stadig sigtet

Den første af de 11 brande brød ud den 2. april i en træpavillon i kolonihaveforeningen Skovly.

Herefter fulgte en brand i et kolonihavehus i Helgetoften den 18. maj. I juni var der tre uforklarlige brande i Nyborg, og i juli har der foreløbigt været seks.

På en enkelt dag - den 12. juli - var der hele tre brande. De ramte henholdsvis to kolonihavehuse og en sportsfiskerforenings klubhus på volden i Nyborg. Sidstnævnte brændte ned til grunden.

Endelig blev der i sidste uge forsøgt sat ild til en garageport, søndag opstod der ild i et træskur i en have i kolonihaveforeningen Grejsdalen. Og torsdag aften opstod der så ild i en beboelsesejendom.

- Vi betegner de i alt 11 brande som mistænkelige. Det gør vi, fordi de er opstået stort set i det samme område, på grund af gerningstidspunkterne, og fordi de ikke er opstået af naturlige årsager, siger Carsten Dichmann.

Han understreger dog, at undersøgelser stadig pågår i forbindelse med to af brandene, hvorfor han ikke med sikkerhed kan sige, om de er påsat.

Men alt tyder på, at i hvert fald ni brande er et resultat af ildspåsættelser. Og flertallet af brandene er opstået i de mørke aften- og nattetimer.

En 51-årig mand er sigtet i sagen. Han er sigtet for at stå bag ni brande, men ikke de to brande, som stadig bliver undersøgt af politiets teknikere.

Manden blev anholdt og afhørt søndag og blev løsladt igen mandag, fordi der ifølge Fyns Politi ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.

- Men derudover efterforsker vi selvfølgelig bredt i den her sag, som er højt prioriteret hos Fyns Politi, siger Carsten Dichmann.