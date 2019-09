Mand i militærtøj anholdt efter anmeldelser om skud i Middelfart

Politiet har torsdag eftermiddag fået anmeldelse om, at der skulle være affyret skud mod bolig i Middelfart.

Politiet har modtaget en anmeldelse om, at der skulle være affyret skud i Middelfart. Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

- Politiet er massivt til stede i Middelfart midtby efter anmeldelse om skud mod rude i bolig. Ruden er ikke knust, skriver politiet sent torsdag eftermiddag.

Formentlig hardball-våben

Ingen personer skulle være blevet ramt. Skuddene skulle være affyret i nærheden af Middelfart Station.

Klokken 18.02 oplyste Fyns Politi på Twitter, at efterforskningen foreløbig viser, at der formentlig er tale om, at en mand har skudt med en såkaldt hardball-våben.

Hardball-våben skyder med plastikkugler, der er cirka seks milimeter i diameter. Våbnene ligner ægte våben, men skuddene sendes af sted ved hjælp af CO2 eller el. Det er ulovligt at bære hardball-våben åbent i offentligheden.

Efterfølgende efterlyste man en mand på cirka 50 år, der var iført en sort vest, sort trøje, militærbukser og militærstøvler.

Kort før klokken halv syv oplyser Fyns Politi på deres Twitter-profil, at de har anholdt den formodede gerningsmand. Efterforskningen pågår, oplyser politiet.

Der har ikke været personskade ved episoden

