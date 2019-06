Røvere blev jaget på flugt: Politiet efterlyser fire teenagere

Fredag aften klokken kvart i elleve blev en mand antastet af fire unge mænd på Rugårdsvej i Odense, da han kom trækkende med sin scooter.

De fire unge mænd ville have fat i mandens telefon og pung.

Det forklarer vagthavende ved Fyns Politi Steen Nyland.

- Han nægter at udlevere det og bliver så tildelt spark og slag, hvorefter der opstår en eller anden form for håndgemæng, og han går kraftigt til modværge. Det betyder, at det eneste, de kommer afsted med, er nøglerne til hans scooter.

Efterlyses af politiet

De fire unge mænd stak efterfølgende af fra stedet på henholdsvis en grå PGO scooter samt i en grå Peugeot 206. De beskrives som værende mellem 15 og 18 år gamle og af mellemøstlig herkomst.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.