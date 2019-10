Rytterløs hest: Politiet efterlyser rytter eller ejer

Opdatering Politiet oplyser, at de nu har talt med en skovfoged, som har set en kvinde blive kastet af en hest forud for anmeldelsen. Hun skønnes uskadt. Eftersøgningen er indstillet, men politiet vil stadig gerne tale med kvinden.

En rødbrun hest med saddel er set løbe rundt i Langesøskoven sydøst for Langesø på Nordfyn. Derfor efterlyses en rytter eller ejer til hesten. Det skriver Fyns Politi i et opslag på twitter.

Rytter eller ejer af hest efterlyses! Kl. 1704 fik Fyns Politi en anmeldelse om en rødbrun hest med saddel, set løbe i rundt i Langesøskoven sydøst for Langesø. Politiet søger lige nu efter rytter på stedet. Ved du noget, så ring 114 #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 2. oktober 2019

Fyns Politi modtog anmeldelsen om den fritløbende hest kl. 17.04, og det er stadig uvist, hvem hesten hører til.

- Vi er ved at finde ud af, om der ligger en rytter et sted, som er blevet smidt af hesten. Vi håber jo ikke, at der ligger en et sted og har brug for hjælp, siger vagtchef hos Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Han fortæller, at de har fået et tip fra en borger, som de nu er ved at undersøge.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe i sagen, kan du ringe til Fyns Politi på 114.