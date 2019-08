Politiet efterlyser vidner til blufærdighedskrænkelse

Tre unge kvinder på 17 og 18 år blev tidligt torsdag morgen vækket af deres søvn, da de blev udsat for blufærdighedskrænkelse på Stentevej 39 i Nyborg.

Derfor søger Fyns Politi nu hjælp fra borgere, som kan have set noget, der kan hjælpe politiet med at finde gerningsmanden.

Ifølge Fyns Politi indfandt manden sig ved kollegiet omkring klokken 04.50, hvor han via en ulåst dør trængte ind til de tre kvinder, som sov i samme værelse.

Råb skræmte gerningsmand væk

Her gav han sig til at berøre kvinderne, hvorefter de vågnede og råbte råb. Råbene fik manden til at flygte i ukendt retning.

Manden beskrives som værende mellem 20 og 25 år, 175 til 180 centimeter høj og kraftig af bygning. Han er mørklødet med mørkt hår, der er mellemlangt på toppen og trimmet i siderne.

På gerningstidspunktet var manden iført en hvid tanktop og brune knælange shorts. Han skjulte sit ansigt bag en sort halsedisse eller tørklæde med hvidt mønster.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.