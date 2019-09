Politiet er håbløst underbemandet, siger politikerne - men hvad vil de gøre?

Et internt referat fra et møde i Fyns Politi afslører massiv mangel på arbejdskraft til at løse politiopgaver.

I referatet, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af, fremgår det, at stort set alle afdelinger i Fyns Politi er voldsomt trængte.

Personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt. Uddrag fra referatet, foreningsformanden

Kollegaer arbejder tre ud af fire weekender. Uddrag fra referatet, foreningsformanden

Der ligger sager fra gulv til loft. Uddrag fra referatet, centralvisitationen

Retsordfører i Dansk Folkeparti Peter Skaarup erkender, at der generelt er et problem i Fyns Politi. Det er skidt for både borgere og politifolkene, så derfor er løsningen flere betjente.

- Det fortæller mig, at politiet er håbløst underbemandet, siger Peter Skaarup til TV 2/Fyn.

Venstre: Flere betjente og flere ressourcer

Også Venstre genkender problemet med manglende ressourcer til at bekæmpe blandt andet økonomiske svindlere.

- Tager vi økonomisk kriminalitet, er det blevet et nedprioriteret område. Danmark og Fyn bliver et slaraffenland for økonomiske svindlere, og det skal vi have gjort noget ved. Der skal tilføres ressourcer til politiet, siger formand for retsudvalget Preben Bang Henriksen (V) til TV 2/Fyn.

Løsningen er ifølge begge partier flere betjente og flere ressourcer.

- Jeg vil gerne uddanne nogle flere politibetjente, så vi kommer til at stå meget bedre på politistationerne med mere mandskab, der kan tage sig af de sager, der er - også de ikke helt akutte sager, siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti har også foreslået, at Hjemmeværnet overtager grænsekontrollen, så fynske betjente ikke bliver udlånt til den dansk-tyske grænse.

Set fra vores side blev der givet nogle midler med, fordi vi har uddannet 600 flere betjente over de seneste år Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Betjente presset af politisk aftale

Noget af det, der presser de fynske betjente ifølge referatet, er, at en aftale om nærhed og tryghed, som blandt andet Dansk Folkeparti har været med til at lave med den daværende regering i 2017.

Udspillet om nærhed og tryghed fra 2018 skulle blandt andet sikre mere nærpoliti til landets mindre byer. Betjentene kan dog ikke leve op til den politiske aftale, lyder det i dokumentet.

Var det en aftale, der ikke kom med den pose penge, det kræver?

- Set fra vores side blev der givet nogle midler med, fordi vi har uddannet 600 flere betjente over de seneste år, men vi er også nødt til at uddanne endnu flere betjente for at kunne tage sig af de forskellige opgaver, siger Peter Skaarup.

- Det ser ud, som om de ikke kan nå det hele.

De spørger jo faktisk: “Hvad skal ikke prioriteres?” Hvad synes du, at de skal lade være med at prioritere?

- Det er svært for mig at vurdere direkte. Jeg vil hellere sige, at de har brug for, at bemandingen på politistationen bliver bedre, siger Peter Skaarup.

Retsudvalgsformand: Kun god idé, hvis pengene følger med

Posen med penge til flere betjente er noget, der - uanset hvad - først kan mærkes på et senere tidspunkt. Aftalen er omvendt noget, som politiet skal forholde sig til nu og her.

Det er bare ikke en god idé, hvis der ikke er ressourcer til at føre det ud i livet, og det har åbenbart bare været problemet he Preben Bang Henriksen, Venstre

Preben Bang Henriksen erkender, at det kan have været uhensigtsmæssigt i forbindelse med nærheds- og tryghedsaftalen, som har voldt politiet problemer ifølge referatet.

- Det er et godt eksempel på, at vi har mange gode idéer på Christiansborg. Nærhed- og tryghedsudspillet er faktisk en rigtig god idé. Det er bare ikke en god idé, hvis der ikke er ressourcer til at føre det ud i livet, og det har åbenbart bare været problemet her, så jeg håber, vi kan reparere på ressourcerne og få det til at fungere, siger Preben Bang Henriksen.

Vi må se på, om det er vigtigt at have halvanden million timers grænsekontrol til ingen verdens nytte Kristian Hegaard, Radikale Venstre

Han vil tage problematikken op, når politikerne på Christiansborg i efteråret skal drøfte et nyt politiudspil sammen med regeringen og de andre partier i Folketinget.

Radikale Venstre: Er grænsekontrol nødvendig?

Retsordfører Kristian Hegaard fra Radikale Venstre er overrasket over, at betjentene i referatet giver udtryk for, at der ikke er ressourcer til at opklare indbrud.

- Jeg tror, vi alle sammen godt ved, at politiet er presset, men det overrasker mig, at det næsten ikke kan opklare indbrudssager, og at der nærmest bare er frit lejde til, at man kan begå indbrud, siger Kristian Hegaard.

- Det er en stærk opfordring til os politikere om, at politiets ressourcer skal prioriteres anderledes end symbolpolitikken, der har været de seneste mange år, forklarer han.

Hvad vil du gøre anderledes?

- Vi må se på, om det er vigtigt at have halvanden million timers grænsekontrol til ingen verdens nytte, siger Kristian Hegaard.

- Vi har tvunget tilstedeværelse på mobile politistationer, hvor politiet nogle gange siger, at der ikke er mennesker. Politiet skal have mere frihed over sine egne ressourcer, så politikere ikke bare gør politiet til ludobrikker, man kaster rundt med, alt efter hvilken sag der er fremme i medierne, fortæller han.

Mødet i politiet blev afholdt 3. maj og viser derfor et billede af, hvordan tingene så ud i politiet i foråret 2019. Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt mener dog ikke, at der er grund til at tro, at tingene er blevet bedre i politiet siden.

- Desværre tværtimod. Jeg vil næsten være så brutal at sige, at det bliver værre dag for dag, siger Claus Oxfeldt til TV 2/Fyn.

Referatet er efterfølgende sendt ud til hundredvis af fynske betjente.

TV 2/Fyn har i flere uger forsøgt at få tillidsfolk i Fyns Politi til at uddybe deres oplevelse af virkeligheden, som den kommer til udtryk i referatet. Men ingen af de betjente, TV 2/Fyn har talt med, har haft lyst til at stå frem.