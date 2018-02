Politiet er sikker: Video viser påkørsel af niårig

Fyns Politi er nu helt sikker på, at den niårige dreng, der tirsdag morgen blev fundet på Mølmarksvej i Svendborg, er blevet påkørt. Videoovervågning viser påkørslen.

Tirsdag morgen blev en niårig dreng fundet i vejkanten på Mølmarksvej i Svendborg. Politiet mistænkte ud fra drengens brud på ben, hofter og skulder, at drengen var blevet påkørt af en flugtbilist.

Læs også Niårig dreng kørt ned af flugtbilist: Politiet efterlyser vidner

Nu bekræfter politiet endeligt, at drengen blev påkørt. Politiet er kommet i besiddelse af overvågningsbilleder, der viser påkørslen.

På videoen løber drengen ad Jægermarken og krydser Mølmarksvej midt mellem Skyttevej og Hesselbjerg. Her bliver han påkørt af en personbil i den sydlige vognbane på Mølmarksvej.

Personbilen beskrives som mørk, mellemstor, formentlig en nyere model. Fyns Politi forventer efter at have set påkørslen, at bilen har skader på fronten.

Føreren af personbilen forsvandt fra ulykkesstedet uden at tilse drengen.

Læs også Niårig kørt ned og efterladt: Brækkede ben, hofter og skulder

- Vi er derfor meget interesserede i henvendelser fra borgere, som kan ligge inde med værdifulde oplysninger i forhold til opklaring af sagen. Har man ramt noget på Mølmarksvej i går morges uden at registrere, hvad det var, har man set en personbil i Svendborg-området som den beskrevne med skader på fronten, eller har et værksted fået indbragt en personbil som beskrevet til reparation eller lignende, skal man ikke holde sig tilbage med at kontakte Fyns Politi på 114, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den niårige dreng pådrog sig brud på ben, hofter og skulder, men har det efter omstændighederne godt.